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鄭朝方改善舊有圍網危險間隙完工 Q版星際球場再升級

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
Q版星際籃球場2.0，從原有的3座兒童籃框新增至5座不同高度的籃框；打造出不同高度的錯落籃框。圖／竹北市公所提供
Q版星際籃球場2.0，從原有的3座兒童籃框新增至5座不同高度的籃框；打造出不同高度的錯落籃框。圖／竹北市公所提供

竹北市公所將「星際籃球場」安全圍網、周邊步道鋪面及照明全面提升，並針對深受親子家庭喜愛的Q版星際籃球場展開升級「改板」工程，籃球板融合「星際」主題，有太空艙、火箭、行星等；自籌總經費980餘萬，建構出專屬竹北、全齡共享的最強活力基地。

竹北市長鄭朝方表示，好的公共建設不是完工就停止，而是要持續觀察市民怎麼使用。Q版星際籃球場啟用後，他發現使用族群增多，而進一步優化設計，讓球場功能更加完整。

鄭朝方進一步指出，Q版星際籃球場2.0，從原有的3座兒童籃框新增至5座不同高度的籃框；打造出不同高度的錯落籃框，讓幼兒、學齡前兒童到國小學童，都能找到最適合自己的挑戰高度，從中獲得運動的樂趣與成就感。幼兒園還有國小一、二年級的小市民，也可以在暑假期間帶著竹北幸福專屬的兒童節禮物到這裡運動。

除了專為孩童設計、融合太空探險氛圍的「Q版星際籃球場」，周邊還擁有極受青少年歡迎的滑板公園與標準星際籃球場。為了讓運動體驗更臻完美，市公所特別在星際球場進行最後一哩路安全圍網強化工程，原本圍網與球場間隙過大，籃球滾入難取，也讓球友在全場競技馳騁時多了顧慮，此次改善後，在全場衝刺將無後顧之憂，同時一併針對滑板公園周圍步道與照明進行優化改善。

竹北市公所自籌總經費980餘萬，建構出專屬竹北、全齡共享的最強活力基地。圖／竹北市公所提供
竹北市公所自籌總經費980餘萬，建構出專屬竹北、全齡共享的最強活力基地。圖／竹北市公所提供

同時一併針對滑板公園周圍步道與照明進行優化改善。圖／竹北市公所提供
同時一併針對滑板公園周圍步道與照明進行優化改善。圖／竹北市公所提供

竹北市公所將「星際籃球場」安全圍網、周邊步道鋪面及照明全面提升。圖／竹北市公所提供
竹北市公所將「星際籃球場」安全圍網、周邊步道鋪面及照明全面提升。圖／竹北市公所提供

鄭朝方 竹北 籃球

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