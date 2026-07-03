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刑警變身花藝師！桃警「氣質學姊」具德荷雙證照、帶60人玩花草舒壓

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
有別於以往外聘講師，本次活動由桃警少年隊警務員吳佳芳帶領，吳具有荷蘭、德國花藝師證照擔任講師，與學生們分享其從高壓的警政工作跨界到溫柔的花藝世界。圖／桃園警察局少年隊提供
有別於以往外聘講師，本次活動由桃警少年隊警務員吳佳芳帶領，吳具有荷蘭、德國花藝師證照擔任講師，與學生們分享其從高壓的警政工作跨界到溫柔的花藝世界。圖／桃園警察局少年隊提供

桃園市警察局首度推出「花樣少年，我的青春不留白」宣導活動，突破以往傳統宣導方式，首創將歐式花藝美學融入活動中，透過花藝創作陪伴青少年探索內在，引導青少年表達內心深處情感，成就自我發展，活動一推出即受到熱烈迴響，成功吸引60名青少年踴躍參與。

有別於以往外聘講師，本次活動由桃警少年隊警務員吳佳芳帶領，吳具有荷蘭、德國花藝師證照擔任講師，與學生們分享其從高壓的警政工作跨界到溫柔的花藝世界，是經過長時間的自我探索與學習並於去年到德國取得花藝師證照，透過自身跨界學習的生命歷程，更能貼近青少年心聲，鼓勵在場青年學子們於成長過程中多加自我探索、勇敢追夢。

活動期間，講師帶領學員從花材認識、色彩搭配到創作，循序漸進地引導青少年放慢腳步，專注於創作過程，透過花草的排列組合，將平時繁重的課業壓力與潛在情緒，轉化為具體的花藝作品達到舒緩壓力、沉澱心靈之效果。

桃園警察局少年隊隊長戴賢表示，少年保護工作不僅在於預防犯罪，更重視陪伴與支持。本次活動，透過同仁自身的自我探索經驗，運用花藝專業來協助青少年在創作中發掘潛能。警察局未來也將持續運用更多元的創新宣導方式與教育資源，陪伴青少年健康成長、綻放屬於自己的青春光芒。

桃園市警察局首度推出「花樣少年，我的青春不留白」宣導活動，首創將歐式花藝美學融入活動中，透過花藝創作陪伴青少年探索內在。圖／桃園警察局少年隊提供
桃園市警察局首度推出「花樣少年，我的青春不留白」宣導活動，首創將歐式花藝美學融入活動中，透過花藝創作陪伴青少年探索內在。圖／桃園警察局少年隊提供

花藝 警察 荷蘭

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