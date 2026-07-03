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時力爆廠商落跑！竹市養工處1人掃2座足球場 市府：啟動應變機制

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
市議員廖子齊表示，全處僅24名基層、18組人力，須維護近130處公園、綠地、廣場及公廁。圖／時代力量新竹市議會黨團提供
市議員廖子齊表示，全處僅24名基層、18組人力，須維護近130處公園、綠地、廣場及公廁。圖／時代力量新竹市議會黨團提供

時代力量新竹市議會黨團今召開記者會，針對北區、香山區公園綠地維護廠商提前解約，提出4項訴求，包括盡速重新招標、空窗期跨局處調度支援補足人力、立即沒收履約保證金並依法求償等。市府表示，已啟動應變機制，確保公園維護工作不中斷。

市議員林彥甫指出，養工處基層人員6月29日才接獲通知，7月1日起接手126處公園、綠地維護，預告期不到3天。去年底因公園委外，基層才轉型負責稽核，如今又恢復清掃工作，政策反覆影響勞動權益。他舉例，有人一天須清掃4處、共5566坪公園，約兩座標準足球場大小；另有人巡查4處公園，移動距離達17公里，難以在8小時內完成。

市議員廖子齊表示，全處僅24名基層、18組人力，須維護近130處公園、綠地、廣場及公廁，質疑市府未及早掌握廠商履約異常，要求依法追償、檢討招標審查機制，並建立制度化公園認養機制，媒合企業、社區及學校共同投入維護。

市議員蔡惠婷則表示，東區廠商雖正常履約，市府仍應預防同樣情況發生，檢討委外契約及勞動條件，並透過設置沙坑整理工具、落葉暫置區等措施，引導民眾共同維護公園環境。

新竹市政府養護工程處表示，第一時間已啟動應變機制，透過人力調度及跨單位支援維持公園環境品質。7月起先由養工處外勤同仁投入清潔工作，並結合里長、環保志工及開口契約廠商支援，重點公園則優先辦理除草作業，以降低合約空窗影響。

養工處指出，也已調整內部人力配置，將原辦理履約管理、巡查及稽核人員支援現場巡查及清潔作業，相關調整均屬勞動契約約定工作範圍，未逾越契約內容。目前已同步啟動重新招標程序，並將依契約規定追究原廠商違約責任，盡速恢復正常維護量能。

市議員蔡惠婷則表示，東區廠商雖正常履約，市府仍應預防同樣情況發生。圖／時代力量新竹市議會黨團提供
市議員蔡惠婷則表示，東區廠商雖正常履約，市府仍應預防同樣情況發生。圖／時代力量新竹市議會黨團提供

市議員廖子齊表示，全處僅24名基層、18組人力，須維護近130處公園、綠地、廣場及公廁。圖／時代力量新竹市議會黨團提供
市議員廖子齊表示，全處僅24名基層、18組人力，須維護近130處公園、綠地、廣場及公廁。圖／時代力量新竹市議會黨團提供

市議員林彥甫指出，養工處基層人員6月29日才接獲通知，7月1日起接手126處公園、綠地維護，預告期不到3天。圖／時代力量新竹市議會黨團提供
市議員林彥甫指出，養工處基層人員6月29日才接獲通知，7月1日起接手126處公園、綠地維護，預告期不到3天。圖／時代力量新竹市議會黨團提供

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