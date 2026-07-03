快訊

寵物部落前進「全台最大寵物展」打造限定展區 好禮拿不完

世足賽／賽後穿已故隊友戰袍致敬 C羅：若塔與我們同在

LINE免費貼圖4款！「蛤」字必下載爽用半年、熊大兔兔動態圖超Q

聽新聞
0:00 / 0:00

竹市青春專案起跑！首推創意著色接力 畫出犯罪防護網

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
警方指出，今年青春專案期間還將推出包括「反毒天使培訓營」、「射箭育樂營」、「羽球體驗營」及深受青少年喜愛的「風一夏帆船體驗營」等實體活動。圖／新竹市警察局提供
警方指出，今年青春專案期間還將推出包括「反毒天使培訓營」、「射箭育樂營」、「羽球體驗營」及深受青少年喜愛的「風一夏帆船體驗營」等實體活動。圖／新竹市警察局提供

暑假到來，為確保青少年安全並降低被害及偏差行為發生，新竹市府自7月1日起開始執行暑期青春專案，由警察局率先推出「創意著色接力賽」，透過寓教於樂的方式，邀請兒童及少年拿起畫筆，在揮灑創意的同時，也能認識犯罪預防知識，提升自我保護能力，共同打造健康、安全的暑假生活。

市長高虹安表示，市政府執行暑期青春專案，以跨局處整體力量，共組「核心稽查小組」對違規（法）營業場所依法從嚴取締，淨化妨害青少年成長環境，維護青少年暑期安全的活動空間，除了加強查緝「暴力、毒品、財產、性與家庭」等犯罪，並宣導「婦幼安全、求職安全、交通安全、網路安全」等，使青少年免於危害及觸法風險。

此外，今年青春專案期間警察局還將陸續推出多項兼具教育及休閒意義的宣導活動，包括「反毒天使培訓營」、「射箭育樂營」、「羽球體驗營」及深受青少年喜愛的「風一夏帆船體驗營」等實體活動，希望鼓勵青少年走出戶外、培養正當休閒興趣，藉由多元活動充實暑假生活，遠離犯罪誘惑及高風險環境。

警方指出，今年創意著色接力賽以「毒品、反詐、婦幼及交通安全」等犯罪預防主題設計圖稿，讓參賽者在著色創作過程中，自然而然學習拒絕毒品誘惑、防範詐騙陷阱及保護個人隱私與數位安全、交通安全等重要觀念，達到寓教於樂的宣導效果。

警察局長陳源輝表示，暑假期間青少年外出活動及打工機會增加，警方將持續執行青春專案，針對毒品、詐欺、組織犯罪、兒少性剝削及性影像等案件加強查緝，並強化青少年易聚集場所巡查與臨檢勤務，全力防止不法分子利用暑假接觸、吸收青少年，營造安全的成長環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新竹市府執行暑期青春專案，由警察局率先推出「創意著色接力賽」，透過寓教於樂的方式，邀請兒童及少年拿起畫筆，在揮灑創意的同時，也能認識犯罪預防知識。圖／新竹市警察局提供
新竹市府執行暑期青春專案，由警察局率先推出「創意著色接力賽」，透過寓教於樂的方式，邀請兒童及少年拿起畫筆，在揮灑創意的同時，也能認識犯罪預防知識。圖／新竹市警察局提供

新竹市府執行暑期青春專案，由警察局率先推出「創意著色接力賽」，透過寓教於樂的方式，邀請兒童及少年拿起畫筆，在揮灑創意的同時，也能認識犯罪預防知識。圖／新竹市警察局提供
新竹市府執行暑期青春專案，由警察局率先推出「創意著色接力賽」，透過寓教於樂的方式，邀請兒童及少年拿起畫筆，在揮灑創意的同時，也能認識犯罪預防知識。圖／新竹市警察局提供

高虹安 警察 毒品

延伸閱讀

「毒品市場已走進孩子手機」暑假將至立委提修法防堵網路販毒

網戀成陷阱！中警婦幼推暑期有獎徵答 加碼萬元禮券守護兒少網安

暑假前先學保命術！桃園觀音高中500師生闖關學CPR、防溺水迎長假

桃園市警局全面壓制黑金槍毒詐 3個月查獲逾1.4萬刑事案件

相關新聞

竹市青春專案起跑！首推創意著色接力 畫出犯罪防護網

暑假到來，為確保青少年安全並降低被害及偏差行為發生，新竹市府自7月1日起開始執行暑期青春專案，由警察局率先推出「創意著色接力賽」，透過寓教於樂的方式，邀請兒童及少年拿起畫筆，在揮灑創意的同時，也能認識犯罪預防知識，提升自我保護能力，共同打造健康、安全的暑假生活。

林口龜山通勤族注意！桃園青山路工程10日調整動線 上班先做功課準備

桃園市機場捷運A7體育大學站生活圈近年發展迅速，道路交通負荷大，通勤尖峰塞車嚴重，市府新闢道路拚年底完工，10日起青山路、文青路一帶實施交通管制，呼籲用路人預作準備，提前改道。

暑假前先學保命術！桃園觀音高中500師生闖關學CPR、防溺水迎長假

炎炎夏日戲水、戶外活動機會大增，為提升青少年面對突發事故的應變能力，桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊趕在放暑假前，在觀音高中舉辦「校園急救訓練教育闖關活動」，吸引全校500名師生參與，讓學子學會保命技能，降低意外事故發生風險。

海科館與Xpark水族館交流 人工繁殖珊瑚、溫帶海月水母互換移展

國立海洋科技博物館與桃園Xpark水族館近日啟動首次海洋生物研究成果交流。雙方以各自人工繁殖成功的海洋生物移地展示，海科館提供多年培育有成的人工繁殖珊瑚，Xpark則分享人工繁殖的溫帶海月水母，希望以人工繁殖取代野外採集的保育理念，共創海洋保育新模式。

桃園、八德榮家主任同步交接 退輔會勉以住民需求為核心提升照護品質

國軍退除役官兵輔導委員會昨（2）日由常務副主委吳志揚主持桃園榮譽國民之家、八德榮譽國民之家新任主任聯合布達典禮，分別由原佳里榮家陳宗貴接任桃園榮家，原桃園榮家陳平調任八德榮家，吳志揚期勉新任首長延續既有成果，以住民需求為中心，持續精進照護品質與機構服務。

掮客冒名代處理土方 鍾東錦：那是詐騙

營建剩餘土石方之亂，進場處理一立方公尺喊到三倍，甚至傳出有冒名縣長鍾東錦名義招攬，鍾東錦昨天緊急聲明「那絕對是詐騙」！縣府並設置「土方專線」供查詢，防止有人趁亂謀取不當利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。