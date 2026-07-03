竹市青春專案起跑！首推創意著色接力 畫出犯罪防護網

暑假到來，為確保青少年安全並降低被害及偏差行為發生，新竹市府自7月1日起開始執行暑期青春專案，由警察局率先推出「創意著色接力賽」，透過寓教於樂的方式，邀請兒童及少年拿起畫筆，在揮灑創意的同時，也能認識犯罪預防知識，提升自我保護能力，共同打造健康、安全的暑假生活。

市長高虹安表示，市政府執行暑期青春專案，以跨局處整體力量，共組「核心稽查小組」對違規（法）營業場所依法從嚴取締，淨化妨害青少年成長環境，維護青少年暑期安全的活動空間，除了加強查緝「暴力、毒品、財產、性與家庭」等犯罪，並宣導「婦幼安全、求職安全、交通安全、網路安全」等，使青少年免於危害及觸法風險。

此外，今年青春專案期間警察局還將陸續推出多項兼具教育及休閒意義的宣導活動，包括「反毒天使培訓營」、「射箭育樂營」、「羽球體驗營」及深受青少年喜愛的「風一夏帆船體驗營」等實體活動，希望鼓勵青少年走出戶外、培養正當休閒興趣，藉由多元活動充實暑假生活，遠離犯罪誘惑及高風險環境。

警方指出，今年創意著色接力賽以「毒品、反詐、婦幼及交通安全」等犯罪預防主題設計圖稿，讓參賽者在著色創作過程中，自然而然學習拒絕毒品誘惑、防範詐騙陷阱及保護個人隱私與數位安全、交通安全等重要觀念，達到寓教於樂的宣導效果。

警察局長陳源輝表示，暑假期間青少年外出活動及打工機會增加，警方將持續執行青春專案，針對毒品、詐欺、組織犯罪、兒少性剝削及性影像等案件加強查緝，並強化青少年易聚集場所巡查與臨檢勤務，全力防止不法分子利用暑假接觸、吸收青少年，營造安全的成長環境。

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新竹市府執行暑期青春專案，由警察局率先推出「創意著色接力賽」，透過寓教於樂的方式，邀請兒童及少年拿起畫筆，在揮灑創意的同時，也能認識犯罪預防知識。圖／新竹市警察局提供