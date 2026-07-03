聽新聞
0:00 / 0:00

海科館與Xpark水族館交流 人工繁殖珊瑚、溫帶海月水母互換移展

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
Xpark人工繁殖溫帶海月水母。圖／海科館提供
Xpark人工繁殖溫帶海月水母。圖／海科館提供

國立海洋科技博物館與桃園Xpark水族館近日啟動首次海洋生物研究成果交流。雙方以各自人工繁殖成功的海洋生物移地展示，海科館提供多年培育有成的人工繁殖珊瑚，Xpark則分享人工繁殖的溫帶海月水母，希望以人工繁殖取代野外採集的保育理念，共創海洋保育新模式。

面對全球海洋生態與生物多樣性保育挑戰，人工繁殖已成為水族館及博物館永續經營的重要方向。海科館與桃園Xpark營運單位「台灣橫濱八景島股份有限公司」去年簽署合作備忘錄，針對海洋生物保育、復育、人工養殖技術交流及生物種原共享等面向建立緊密合作關係，日前雙方正式展開首次海洋生物研究交流作業。

海科館產學交流組主任施彤煒博士說，海科館提供多年培育有成的人工繁殖珊瑚，Xpark則分享人工繁殖的溫帶海月水母，兩館將各自累積的養殖成果轉化為資源共享。不同於傳統仰賴野外採集的展示模式，這次交流的生物皆來自人工繁殖成果，實踐以人工繁殖物種取代部分野外採集的保育理念。

施彤煒說，海科館養殖團隊自2003年起進行海灣水質監測作業，並逐步建立克氏海葵魚、珊瑚等生物的人工繁殖技術，這是經20年以上長時間投入心力照顧與培育的珍貴成果，已將珊瑚送往Xpark展示；Xpark則分享人工繁殖的溫帶海月水母，在基隆也可看到。

海科館長王明源表示，未來將持續透過養殖技術分享、生物研究合作與保育經驗交流，盼藉由跨館合作模式，逐步減少野外生物採集需求，讓更多人工繁殖的物種得以支援博物館教育、展示與研究任務，共同為海洋永續發展注入新的力量。

海科館人工繁殖萼型柱狀珊瑚。圖／海科館提供
海科館人工繁殖萼型柱狀珊瑚。圖／海科館提供

Xpark人工繁殖溫帶海月水母。。圖／海科館提供
Xpark人工繁殖溫帶海月水母。。圖／海科館提供

人工繁殖-標準厚絲珊瑚、片型棘孔珊瑚、腎型盤珊瑚。圖／海科館提供
人工繁殖-標準厚絲珊瑚、片型棘孔珊瑚、腎型盤珊瑚。圖／海科館提供

海科館 珊瑚 Xpark水族館

延伸閱讀

屏東海生館保育瀕危波口鱟頭鱝 新加坡個體返回台灣放流

歷經10年改革 遠雄海洋公園正式成立海豚守護基地 海豚展演全面轉型

南山公私協力 推廣海洋復育

六福村開辦全台首屆動物標本保存班 培育保育研究新血

相關新聞

暑假前先學保命術！桃園觀音高中500師生闖關學CPR、防溺水迎長假

炎炎夏日戲水、戶外活動機會大增，為提升青少年面對突發事故的應變能力，桃園市消防局第三救災救護大隊新坡分隊趕在放暑假前，在觀音高中舉辦「校園急救訓練教育闖關活動」，吸引全校500名師生參與，讓學子學會保命技能，降低意外事故發生風險。

海科館與Xpark水族館交流 人工繁殖珊瑚、溫帶海月水母互換移展

國立海洋科技博物館與桃園Xpark水族館近日啟動首次海洋生物研究成果交流。雙方以各自人工繁殖成功的海洋生物移地展示，海科館提供多年培育有成的人工繁殖珊瑚，Xpark則分享人工繁殖的溫帶海月水母，希望以人工繁殖取代野外採集的保育理念，共創海洋保育新模式。

桃園、八德榮家主任同步交接 退輔會勉以住民需求為核心提升照護品質

國軍退除役官兵輔導委員會昨（2）日由常務副主委吳志揚主持桃園榮譽國民之家、八德榮譽國民之家新任主任聯合布達典禮，分別由原佳里榮家陳宗貴接任桃園榮家，原桃園榮家陳平調任八德榮家，吳志揚期勉新任首長延續既有成果，以住民需求為中心，持續精進照護品質與機構服務。

掮客冒名代處理土方 鍾東錦：那是詐騙

營建剩餘土石方之亂，進場處理一立方公尺喊到三倍，甚至傳出有冒名縣長鍾東錦名義招攬，鍾東錦昨天緊急聲明「那絕對是詐騙」！縣府並設置「土方專線」供查詢，防止有人趁亂謀取不當利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。