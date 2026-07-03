桃園、八德榮家主任同步交接 退輔會勉以住民需求為核心提升照護品質

國軍退除役官兵輔導委員會昨（2）日由常務副主委吳志揚主持桃園榮譽國民之家、八德榮譽國民之家新任主任聯合布達典禮，分別由原佳里榮家陳宗貴接任桃園榮家，原桃園榮家陳平調任八德榮家，吳志揚期勉新任首長延續既有成果，以住民需求為中心，持續精進照護品質與機構服務。

布達典禮在桃園榮家舉行，輔導會就養養護處副處長賀國強、人事處專門委員林俊良、台北榮民總醫院桃園分院院長彭家勛、桃園市榮民服務處處長鄭源敏及職業訓練中心主任關永忠等人均到場觀禮，兩所榮家職員工及住民代表也共同見證。

吳志揚表示，陳宗貴歷任輔導會多項重要行政職務，熟悉榮民服務及行政管理，具備豐富機構經營經驗；陳平長年投入榮民照護工作，熟悉榮家管理及住民照護業務，期待兩人發揮專業，帶領團隊持續提升服務品質。

吳指出，桃園榮家近年在歷任主任及全體同仁努力下，無論硬體設施或照護服務均已奠定良好基礎，希望新任首長持續精進生活照顧、醫療保健及文康活動，提供住民更完善的安養環境，讓長者能安心生活、安享晚年。

同時因應汛期來臨，吳志揚也要求兩所榮家加強防汛整備，包括巡檢排水、防災設備及各項應變機制，降低豪雨可能帶來的影響，確保住民及工作人員安全。

典禮在與會人員掌聲中完成交接儀式，陳宗貴與陳平正式履新。兩人表示，未來將持續秉持輔導會照顧榮民及榮眷的宗旨，結合專業照護與跨團隊合作，持續提升服務品質，提供住民更安心、更優質的照顧環境。

國軍退除役官兵輔導委員會昨（2）日由副主委吳志揚主持桃園榮譽國民之家、八德榮譽國民之家新任主任陳宗貴、陳平聯合布達典禮。圖／桃園榮家提供