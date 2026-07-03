掮客冒名代處理土方 鍾東錦：那是詐騙

營建剩餘土石方之亂，進場處理一立方公尺喊到三倍，甚至傳出有冒名縣長鍾東錦名義招攬，鍾東錦昨天緊急聲明「那絕對是詐騙」！縣府並設置「土方專線」供查詢，防止有人趁亂謀取不當利益。

苗栗縣政府接獲部分公會及業界反映，營建剩餘土石方收容處理費用偏高，依據國土管理署「營建剩餘土石方資訊服務中心」網站資料，中部地區處理費用今年三月上旬每立方公尺，平均約一五七四元，下降至上個月初一○六六元，明顯回穩趨勢，但市場還是傳出三、四千元的價格，甚至打著鍾東錦名義，聲稱可以代為處理土方問題。

「那絕對是詐騙。」鍾東錦昨天緊急聲明，鍾東錦表示，目前剩餘土石方來源及去向，都接受嚴格監控，必須合法去向證明，清運車輛全程GPS監控，掮客冒用他的名號，層層抽取費用，以致水漲船高，民眾與業者不要受騙。

縣府水利處、環保局指出，縣內三家營建混合物再利用機構，每月最大許可收受量九點三萬噸，去年一整年收容量還不到一萬噸，家戶小型裝修或非列管的土木包工業，攜帶「苗栗縣營建混合物產生源隨車證明文件」即可合法清運，如果拒收，縣府將會介入處理。

此外，彰濱工業區部分，中央規畫崙尾土方暫置區和線西填海區，總收容量可達一三○萬立方公尺，崙尾暫置區六上月一日啟用，開放包括苗栗在內的中部五縣市工程申請進場；台中港「營建剩餘土石方收容作業」部分，比照台北港模式，提供一四○○萬立方公尺收容量，將於七月廿五日啟動。

縣府強調，剩餘土石方處理費用屬市場交易價格，並非政府訂定或管制項目，如果發現有業者利用資訊不對稱，收取不合理費用、惡意哄抬價，或其他妨礙公平交易情事，可檢具具體事證向縣府、國土署，或公平交易委員會反映，縣府並設置土方專線（○三七）三三四八○二，專人提供正確資訊。