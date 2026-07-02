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桃園攜手基北北曼谷推介會熱鬧登場 推介桃園多元旅遊魅力

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
彩繪北台灣四市主題的嘟嘟車穿梭曼谷街頭，以創新行銷方式向泰國民眾推廣北台灣旅遊品。圖／桃園市觀旅局提供
彩繪北台灣四市主題的嘟嘟車穿梭曼谷街頭，以創新行銷方式向泰國民眾推廣北台灣旅遊品。圖／桃園市觀旅局提供

桃園市政府攜手台北、新北及基隆於7月2日前進泰國曼谷舉辦「2026北台灣四市泰國觀光推廣活動」，透過觀光推介會、城市快閃及移動式廣告等多元行銷方式，全方位推廣北台灣旅遊品牌。

本次推介會吸引泰國旅遊業者及北台灣觀光產業代表參與，現場交流熱絡；活動期間並於曼谷知名商場centralwOrld 設置期間限定觀光快閃互動裝置，20輛彩繪北台灣四市主題的嘟嘟車穿梭曼谷街頭，成功提升北台灣觀光品牌在泰國市場的能見度，並為拓展泰國旅遊市場及深化台泰觀光合作注入新動能。

推介會一開始就由基北北桃四市觀光首長共同介紹各城市觀光特色及最新旅遊亮點，並推薦大型節慶、特色文化體驗及季節限定活動，展現北台灣四季皆宜、一次滿足都會、山海、美食與文化體驗的旅遊魅力，現場也邀請泰國知名旅遊網紅Ratto及Mim Like This分享實際走訪北台灣的旅遊經驗。

此次推介會吸引多間泰國旅行業者、線上旅遊平台及觀光產業代表參與，不少泰國旅行業者表示，過去多將桃園視為入境台灣的交通門戶，透過此次推介，更加認識桃園豐富且具特色的旅遊資源，尤其對茶文化體驗、文化景觀及大型節慶活動展現高度興趣，認為相當具有市場開發潛力，未來將進一步評估納入旅遊產品規劃。

桃園市觀旅局長陳靜芳表示，桃園是台灣的國門，也是國際旅客進入台灣的重要門戶，從桃園國際機場出發，不到一小時即可抵達山林、海岸、老街、茶園及青埔都會商圈，兼具自然景觀、文化體驗、美食、購物及高品質、高性價比的旅宿選擇等多元旅遊特色。近年更積極打造大龍門、珍珠海岸及探索北橫等特色觀光廊帶，串聯北橫山林秘境、海岸風光、茶文化及特色聚落，提供國際旅客更多元且深度的旅遊體驗。

為深化台泰觀光交流合作，此行也與基北北三市共同拜會泰國出境旅遊協會（TTAA）及泰國旅遊觀光協會（ATTA）相關觀光產業單位，就觀光推廣策略、旅遊市場趨勢、旅客需求及旅遊產品開發等議題交換意見，進一步深化官方及產業合作夥伴關係。

推介會現場台泰業者互動熱絡。圖／桃園市觀旅局提供
推介會現場台泰業者互動熱絡。圖／桃園市觀旅局提供

曼谷 桃園 泰國

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