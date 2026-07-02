桃市圖打造五感山徑特展 暑假推35場親子體驗

桃園市立圖書館攜手農業部推出「五感山徑：台灣森林的感官之旅」特展，結合光影藝術、生態標本、植物香氣、木材聲響及互動閱讀，並規劃35場推廣活動，打造沉浸式森林體驗。

桃園市政府教育局今天表示，特展即日起至8月31日在總館展出，以視覺、聽覺、觸覺、嗅覺及味覺5條感官山徑為主軸，民眾可領取「森林護照」參觀，現場設置主題選書區，透過閱讀、觀察、創作及互動體驗，引導親子在圖書館感受森林魅力，同步推出35場系列推廣活動，結合閱讀推廣與環境教育。

農業部林業及自然保育署新竹分署長夏榮生說，展場規劃森林光影、木鼓敲擊、自然聲景、樹皮觸摸及植物香氣等體驗，包含台灣紅檜、相思木等5種木材製成木鼓，以及白耳畫眉、莫氏樹蛙等自然聲景，另外展示台灣土肉桂、野薑花等植物香氣，並以刺蔥等野菜設計創意食譜，透過五感認識森林生態。

農業部生物多樣性研究所長楊嘉棟指出，這次出借17種台灣動物標本，包括石虎、大冠鷲等珍貴保育類野生動物，希望透過珍貴生態標本展示及五感互動體驗，將生物多樣性的知識帶入日常生活，喚起民眾對自然環境、土地及生態保育的重視。