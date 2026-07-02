預防火警！桃市公告納管大型倉儲 違規最高罰10萬

為降低重大事故風險，桃市府持續推動高風險場所納管機制。繼第一、二批公告後，市府近日再度公告，將存放大量公共危險物品的大型倉儲業者納入「第三批高風險場所」管理，全市至少31家業者受影響，須於公告後3個月內完成申報登記並投保公共意外責任險，違者最高可處10萬元罰鍰。

桃園市副市長蘇俊賓表示，倉儲物流業因非屬工廠管理輔導法管制範圍，依現行規定免向市府申報公共危險物品存放資訊，但有鑑於過往幾次大型倉儲火災案例影響嚴重，桃園市率先修訂自治條例，逐批將高風險場所納管。

蘇俊賓指出，根據消防局統計，去年工廠倉儲相關火災件數為56件，較111年的123件減少55%；今年1至5月與去年同期相較，再下降10%，創下近十年同期新低，顯示納管機制已見成效。

經發局表示，此次公告適用對象為市內儲存公共危險物品達法定管制量，且樓地板面積達5000平方公尺以上、資本額達1000萬元以上的倉儲物流業者，據統計全市至少有31家業者納入管理。符合條件業者應自公告日起3個月內，至指定網路平台完成申報登記，並依「桃園市公共營業場所強制投保公共意外責任險自治條例」投保公共意外責任險，同時提報消防安全設施及防災改善方案，落實自主安全管理。

此外，為提升消防救災效率，儲放六類公共危險物品達管制量的31家倉儲業者，須將場所內化學品名稱、數量、存放位置、安全資料表（SDS）及場所配置圖（含全區及分區圖）等資料，上傳至消防局指定網路平台；相關資訊如有異動，也應即時更新，以利救災人員掌握現場危害資訊、降低災害風險。

經發局呼籲，符合納管資格的業者務必依法配合辦理申報及改善作業，落實自主風險管理。市府強調，對未依規定完成申報、投保或改善的業者，將依法查處，未申報者可處5萬元以上10萬元以下罰鍰，未投保者則可處2萬元以上10萬元以下罰鍰。