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竹市圳溝現黃泥水 市府：疑豪雨沖刷上游泥沙

中央社／ 新竹市2日電

新竹市三民國小旁圳溝今天出現黃泥水，民進黨新竹市議員鄭美娟憂心受污染要求追查。竹市府指出，疑為豪雨沖刷上游泥沙入水所致，已聯繫農田水利署展開調查，釐清確切原因。

鄭美娟向中央社記者表示，今天接獲民眾陳情，指三民國小側邊的圳溝充滿黃泥水，憂心是否遭到污染，她立即展開追查，整條圳溝一直到公道五路周邊的圳溝都是黃泥水，趕緊通報新竹市府相關單位釐清。

新竹市政府工務處透過文字表示，接獲通報後派員了解，並同步請農業部農田水利署協助釐清水門啟閉操作情形及倒伏壩開啟溢流機制，並查明是否因近日豪雨造成上游土石、泥沙累積，於水位變化或設施操作時沖刷入圳，致使水體呈現黃泥混濁現象。

工務處指出，市府將持續追蹤調查結果，並與農業部農田水利署密切合作，待原因釐清後，視實際情形採取必要改善措施，以維護水環境品質。

新竹 豪雨 鄭美娟

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