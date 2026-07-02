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新竹首屆原民城市嘉年華7月18、19日登場 企業認購水蜜桃支持農友

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
活動規畫原民文化展演、特色農產市集、親子DIY體驗、AI科技互動、AR文化導覽。記者郭政芬／攝影
活動規畫原民文化展演、特色農產市集、親子DIY體驗、AI科技互動、AR文化導覽。記者郭政芬／攝影

新竹縣政府為推廣原住民族文化、原鄉特色產業及企業社會責任合作，將於7月18、19日在縣府前廣場舉辦「2026第一屆新竹原民城市嘉年華」，今天舉行宣傳記者會。活動規畫原民文化展演、特色農產市集、親子DIY、AI互動體驗及原民音樂晚會等多元內容，打造兼具文化特色與城市魅力的嘉年華。

第一屆新竹原民城市嘉年華7月18日上午9時至晚間9時、7月19日上午9時至晚間6時在縣府前廣場舉行，活動規畫原民文化展演、特色農產市集、親子DIY體驗、AI科技互動、AR文化導覽、VR沉浸式體驗及原民音樂晚會等多元內容，打造兼具文化深度與城市魅力的大型嘉年華活動。

縣長楊文科、原住民族委員會經濟發展處副處長張信良、尖石鄉長曾國大、五峰鄉長秋維書與企業代表等共同見證結合文化、產業、科技與公益的年度盛事。 

 楊文科表示，新竹縣擁有豐富的原住民族文化底蘊，同時也是全球科技產業的重要據點，希望透過嘉年華，將原住民族傳統智慧與現代科技創新結合，讓更多民眾認識原鄉文化與特色產業，進一步帶動地方觀光與經濟發展，建立具有國際識別度的新竹城市品牌。

活動將集結逾百攤原鄉特色市集，展售部落農特產品與美食，並推出AI族紋生成、AR文化探索、VR原鄉旅遊及製茶體驗等科技互動內容，讓民眾沉浸式認識原民文化；現場也安排原民歌手、舞團及知名藝人接力演出，打造精彩的原民文化盛宴。

原民處表示，嘉年華不僅是一場文化活動，更是一個整合文化傳承、產業行銷、科技創新及企業參與的平台。期盼透過政府、企業與部落三方合作，讓更多人看見新竹原鄉的文化魅力與產業價值，創造多贏局面。

 此外，新竹縣政府與緯創資通攜手推動「企業支持原鄉產業」，楊文科頒發感謝狀，感謝企業支持原鄉文化與農特產，並宣布透過企業團購及員工預購機制，協助行銷新竹縣尖石鄉水蜜桃。

新竹縣政府為推廣原住民族文化、原鄉特色產業及企業社會責任合作，將於7月18、19日在縣府前廣場舉辦「2026第一屆新竹原民城市嘉年華」。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府為推廣原住民族文化、原鄉特色產業及企業社會責任合作，將於7月18、19日在縣府前廣場舉辦「2026第一屆新竹原民城市嘉年華」。記者郭政芬／攝影

楊文科表示，新竹縣擁有豐富的原住民族文化底蘊希望透過嘉年華，將原住民族傳統智慧與現代科技創新結合，讓更多民眾認識原鄉文化與特色產業。記者郭政芬／攝影
楊文科表示，新竹縣擁有豐富的原住民族文化底蘊希望透過嘉年華，將原住民族傳統智慧與現代科技創新結合，讓更多民眾認識原鄉文化與特色產業。記者郭政芬／攝影

原民處表示，嘉年華不僅是一場文化活動，更是一個整合文化傳承、產業行銷、科技創新及企業參與的平台。記者郭政芬／攝影
原民處表示，嘉年華不僅是一場文化活動，更是一個整合文化傳承、產業行銷、科技創新及企業參與的平台。記者郭政芬／攝影

第一屆新竹原民城市嘉年華將打造兼具文化深度與城市魅力的大型嘉年華活動。記者郭政芬／攝影
第一屆新竹原民城市嘉年華將打造兼具文化深度與城市魅力的大型嘉年華活動。記者郭政芬／攝影

原住民 新竹 新竹縣

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