新竹首屆原民城市嘉年華7月18、19日登場 企業認購水蜜桃支持農友

新竹縣政府為推廣原住民族文化、原鄉特色產業及企業社會責任合作，將於7月18、19日在縣府前廣場舉辦「2026第一屆新竹原民城市嘉年華」，今天舉行宣傳記者會。活動規畫原民文化展演、特色農產市集、親子DIY、AI互動體驗及原民音樂晚會等多元內容，打造兼具文化特色與城市魅力的嘉年華。

第一屆新竹原民城市嘉年華7月18日上午9時至晚間9時、7月19日上午9時至晚間6時在縣府前廣場舉行，活動規畫原民文化展演、特色農產市集、親子DIY體驗、AI科技互動、AR文化導覽、VR沉浸式體驗及原民音樂晚會等多元內容，打造兼具文化深度與城市魅力的大型嘉年華活動。

縣長楊文科、原住民族委員會經濟發展處副處長張信良、尖石鄉長曾國大、五峰鄉長秋維書與企業代表等共同見證結合文化、產業、科技與公益的年度盛事。

楊文科表示，新竹縣擁有豐富的原住民族文化底蘊，同時也是全球科技產業的重要據點，希望透過嘉年華，將原住民族傳統智慧與現代科技創新結合，讓更多民眾認識原鄉文化與特色產業，進一步帶動地方觀光與經濟發展，建立具有國際識別度的新竹城市品牌。

活動將集結逾百攤原鄉特色市集，展售部落農特產品與美食，並推出AI族紋生成、AR文化探索、VR原鄉旅遊及製茶體驗等科技互動內容，讓民眾沉浸式認識原民文化；現場也安排原民歌手、舞團及知名藝人接力演出，打造精彩的原民文化盛宴。

原民處表示，嘉年華不僅是一場文化活動，更是一個整合文化傳承、產業行銷、科技創新及企業參與的平台。期盼透過政府、企業與部落三方合作，讓更多人看見新竹原鄉的文化魅力與產業價值，創造多贏局面。

此外，新竹縣政府與緯創資通攜手推動「企業支持原鄉產業」，楊文科頒發感謝狀，感謝企業支持原鄉文化與農特產，並宣布透過企業團購及員工預購機制，協助行銷新竹縣尖石鄉水蜜桃。

新竹縣政府為推廣原住民族文化、原鄉特色產業及企業社會責任合作，將於7月18、19日在縣府前廣場舉辦「2026第一屆新竹原民城市嘉年華」。記者郭政芬／攝影

楊文科表示，新竹縣擁有豐富的原住民族文化底蘊希望透過嘉年華，將原住民族傳統智慧與現代科技創新結合，讓更多民眾認識原鄉文化與特色產業。記者郭政芬／攝影

原民處表示，嘉年華不僅是一場文化活動，更是一個整合文化傳承、產業行銷、科技創新及企業參與的平台。記者郭政芬／攝影