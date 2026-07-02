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苗縣專線整頓土方之亂　鍾東錦：「打我名義代為處理」就是詐騙

中央社／ 苗栗縣2日電
苗栗縣長鍾東錦表示，縣府將成立「土方專線」，呼籲民眾一有疑慮立刻撥打查詢。中央社
苗栗縣長鍾東錦表示，縣府將成立「土方專線」，呼籲民眾一有疑慮立刻撥打查詢。中央社

市面上營建剩餘土石方清運價格混亂，傳出有不肖業者漫天要價。苗栗縣長鍾東錦今天表示，若有打著他縣長名義聲稱可代為處理土方，「那絕對是詐騙」，縣府成立專線可撥打查詢。

苗栗縣政府今天發布新聞稿指出，配合國土署推動營建剩餘土石方全流向管制政策，新修訂「苗栗縣營建工程剩餘土石方處理及資源堆置處理場設置管理自治條例」已於6月中旬經苗栗縣議會三讀通過。

縣府水利處將協助有意願的業者依規申請，並通盤檢討行政流程、縮短審核時程；對於小型裝潢、土木包工業者面臨處理困境，正全力推動各鄉鎮市公所研議提供空間，作為營建廢棄物分類之用，確保基層業者有合規、合法的處理場所。

針對市面上土方清運價格混亂、不肖業者漫天要價，甚至傳出有不法分子企圖以縣長鍾東錦名義謀取不當利益等亂象，鍾東錦聲明強調「只要打著縣長名義，聲稱可以代為處理土方問題，那絕對是詐騙」，為防民眾與業者遭騙，縣府將正式成立「土方專線」，由專人提供正確資訊，呼籲民眾一有疑慮立刻撥打查詢。

縣府指出，目前中部地區已有兩大重要跨區域管道啟用，大幅紓解土方去化壓力。其中在彰濱工業區規劃的崙尾暫置區已於6月1日啟用，開放包括苗栗在內的中部5縣市工程申請進場；另外在台中港「營建剩餘土石方收容作業」部分，則提供高達1400萬立方公尺的龐大收容量，將於7月25日啟動。

縣府表示，苗栗縣內目前有3家營建混合物（R-0503）再利用機構，每月最大許可收受量達9.3萬噸，現況實際收容量都遠低於許可量。家戶小型裝修或非列管的土木包工業，只要攜帶「苗栗縣營建混合物產生源隨車證明文件」即可合法清運前往。

縣府提醒，市面清運價格雖因工程大小、土質及運輸距離而有不同，但業者在尋求清運時須掌握兩大防詐重點，包括「須取得合法去向證明」、「清運車輛全程擁有GPS監控」，有相關疑慮，可撥打土方專線電話037-334802洽詢查證。

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