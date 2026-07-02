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桃園成立智慧產業學院 張善政：盼攜手桃竹竹苗一起向前走

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
桃園市政府今天舉辦「財團法人桃園市智慧產業學院成立記者會」，桃園市長張善政、新竹市長高虹安、立委徐欣瑩出席活動。記者季相儒／攝影
桃園市政府今天舉辦「財團法人桃園市智慧產業學院成立記者會」，桃園市長張善政、新竹市長高虹安、立委徐欣瑩出席活動。記者季相儒／攝影

桃園市政府今天舉辦「財團法人桃園市智慧產業學院成立記者會暨成果發表會」，盼透過桃園數位轉型理念分享，凝聚產官學對於智慧製造發展的共識，確立桃園引領產業升級的戰略地位，並將政策方針轉化為企業具體的行動指南。

桃園市長張善政、新竹市長高虹安、立委徐欣瑩及22家通過審查補助資格的業者皆出席活動，記者會後由桃園市智慧產業學院院長吳天勝、七號演算整合股份有限公司執行長沈秉文，針對Ai浪潮如何轉型及實際成果做講座分享。

張善政表示，市府孕育一年多的桃園智慧產業學院，今天正式跟大家見面。感謝產業界的支持，更珍惜的是找到兩位高級講師，包含高虹安及徐欣瑩，擁有專業背景、很多歷練、視野跟社會地位，未來開設領袖專班，他們是必要邀請的講師。

張善政表示，當時也有承諾，希望能把學院能量新竹縣、新竹市及苗栗，會開始規畫如何把能量，變成「桃竹苗大矽谷」最重要的產業人才培育，未來攜手桃竹竹苗一起向前走，變成「桃竹苗智慧產業學院」

高虹安說，她雨張善政一樣，過去有科技業界的服務經驗，及國際視野，擔任地方首長時，深深知道如何讓產業能夠把握這個國際的脈動，能夠讓AI幫助工廠或醫療現場，都能夠運用這些 AI、大數據、物聯網，不再只是實驗室中的學術研究。

高虹安指出，桃園是北台灣很重要的智慧製造工業區，新竹有高科技研發的速度，也期待與張善政一起共勉，AI可以讓產業、智慧製造可以有更多的「製程最佳化」，也期許跟張善政一起讓城市「治城最佳化」。

徐欣瑩表示，AI時代來臨，產業面臨的是K型化，如果不能輔導產業跟上，就會成為K型往下滑的那一條線，桃園成立智慧產業學院，讓桃園的短期輔導產業個案，變成長期協助轉型，這是務實的做法，希望未來桃竹竹苗大矽谷計畫，可以成為台灣支撐下一個世代，產業國際競爭力最重要、最重要的這個廊帶。

桃園市政府今天舉辦「財團法人桃園市智慧產業學院成立記者會」，桃園市長張善政、新竹市長高虹安、立委徐欣瑩出席活動。記者季相儒／攝影
桃園市政府今天舉辦「財團法人桃園市智慧產業學院成立記者會」，桃園市長張善政、新竹市長高虹安、立委徐欣瑩出席活動。記者季相儒／攝影

桃園市政府今天舉辦「財團法人桃園市智慧產業學院成立記者會」，桃園市長張善政、新竹市長高虹安、立委徐欣瑩出席活動。記者季相儒／攝影
桃園市政府今天舉辦「財團法人桃園市智慧產業學院成立記者會」，桃園市長張善政、新竹市長高虹安、立委徐欣瑩出席活動。記者季相儒／攝影

張善政 桃園 高虹安

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