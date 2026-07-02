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總獎金67.1萬元　2026新竹市即刻影像創作挑戰賽徵件起跑

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市文化局舉辦「2026新竹市即刻影像創作挑戰賽」徵件活動，今在新竹市影像博物館放映大廳舉行啟動記者會，由副市長林琨瀚代表市長高虹安出席，宣布徵件活動起跑。圖／新竹市府提供
新竹市文化局舉辦「2026新竹市即刻影像創作挑戰賽」徵件活動，今在新竹市影像博物館放映大廳舉行啟動記者會，由副市長林琨瀚代表市長高虹安出席，宣布徵件活動起跑。圖／新竹市府提供

為鼓勵影像創作，新竹市文化局舉辦「2026新竹市即刻影像創作挑戰賽」徵件活動，今在新竹市影像博物館放映大廳舉行啟動記者會，由副市長林琨瀚代表市長高虹安出席，宣布徵件活動起跑。今年活動以「限時出發，用鏡頭看見新竹」為主軸，結合短片、短影音及平面攝影圖文三大創作形式，整體競賽總獎金達67萬1000元，預計遴選36組優秀作品。

高虹安表示，這次競賽最大的特色是將整座竹市化為創作者的影像舞台，邀請參賽者在指定時間內深入城市各個角落，從街區巷弄、市場商圈、歷史建築、海岸景觀到日常生活場景中發掘題材，以鏡頭捕捉屬於新竹市的精彩故事。競賽不限創作背景，無論是專業影像團隊、短影音創作者、攝影愛好者，或是習慣以手機記錄生活的學生及市民，都能依自身專長與創作形式選擇適合組別參賽，讓影像創作從專業領域走入市民生活，並以多元視角詮釋新竹市豐富的城市魅力。

林琨瀚表示，新竹市不僅擁有科技城市的創新活力，更蘊含舊城街區的歷史底蘊、人情生活的溫暖，以及海岸、山線、巷弄、市場等豐富多元的城市風貌，處處皆可成為影像創作的靈感來源。市府期盼透過此次競賽，邀請創作者以自身視角深入城市、記錄在地故事，透過影像展現新竹市獨特的人文魅力與城市特色，也讓更多人藉由一件件作品認識新竹、走進新竹，感受這座城市的精彩與美好。

文化局表示，本次競賽分為48小時短片組、24小時短影音組及12小時平面攝影圖文組，並採兩階段辦理。第一階段為海選徵件，報名者依簡章規定繳交符合格式的過往作品進行初選；第二階段則由入圍者於決賽期間親赴竹市，依抽題主題並在限時、限地條件下完成創作。入圍及得獎作品後續亦有機會於市府官方平台及相關宣傳場域展出，讓更多民眾看見新竹城市影像創作的多元成果。

文化局說明，透過本次競賽，市府期望發掘更多具備創作能力與現場執行力的影像人才，並使參賽作品由競賽成果進一步延伸為城市文化推廣的重要內容。藉由鼓勵創作者以多元視角走入竹市，記錄城市變遷、串連在地記憶，亦可為新竹累積更多貼近當代生活、具備城市敘事力的影像素材，作為未來城市行銷與文化推廣之重要基礎。

文化局補充，活動即日起開放報名，徵件至今年8月28日止，凡具創作熱情的民眾皆可報名參加。市府邀請全國影像工作者、短影音創作者、攝影愛好者、青年學生及一般民眾共同參與，限時出發，用鏡頭看見新竹，也用作品留下屬於這座城市的故事。詳情請上「2026新竹市即刻影像創作挑戰賽」官方資訊平台，或洽詢賽務客服專線02-2706-0325。

新竹 林琨瀚 高虹安

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