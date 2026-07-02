暢遊北橫！桃市府推假日免費接駁車 串聯角板山、小烏來、羅浮

假日想輕鬆玩北橫不必再自己開車。桃市府規畫「北橫旅遊接駁車」將於7月4日正式上路，首波鎖定國定假日與例假日行駛，民眾可免費搭乘，以點對點方式串聯角板山、小烏來及羅浮三大核心景點，讓無車族、銀髮族及外地旅客搭乘大眾運輸就能一日暢遊北橫。

觀旅局長陳靜芳表示，北橫沿線擁有世界級山林景觀與原鄉文化，今年試辦假日觀光接駁車，核心目的就是「強化大眾運輸與景點間的最後一哩路」。遊客搭乘台灣好行或市區公車抵達樞紐站後，可無縫轉乘免費接駁車，在區域景點間自由移動，除提升接駁便利性，也落實綠色低碳旅遊。

風景區管理處指出，這次接駁規畫特別考量大眾運輸族與雙北、桃園都會區旅客需求。旅客可搭乘「台灣好行大溪快線」、「台灣好行東眼山線」或桃園客運等班車，於大溪客運總站轉乘至「角板山公園站」下車，即可銜接北橫免費接駁車。

行程安排上，接駁車串聯三大景區，遊客上午可在角板山漫步形象商圈及行館歷史秘境；中午搭接駁車前往小烏來，挑戰天空步道及宇內溪戲水消暑；下午再前往羅浮體驗泰雅原民工藝、享受溫泉足湯，一天內玩遍北橫精華路段。

至於自行開車的民眾，風景區管理處也規畫「外圍停車、核心接駁」機制，開車族可將車輛停放於角板山的介壽國中停車場，再步行至「仁愛停車場」或「介壽國中」站搭乘接駁車進入核心景點，免除在景區排隊等車位的困擾；各停靠站也配置服務人員協助旅客導引與搭乘，歡迎民眾、學生及銀髮族多加利用。