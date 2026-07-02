竹北福德圖書館變身「蔦屋風」24小時試營運！鄭朝方帶路夜遊

重新整修的新竹縣竹北市立圖書館福德分館，將於暑假與民眾見面。7月3日晚間6時起至7月5日凌晨0時，一連3天24小時試營運，並首創推出跨夜導覽活動，邀請民眾走進夜晚的圖書館，享受如同首都般服務的獨特魅力。

竹北市長鄭朝方表示，市圖福德分館由他親自參與規畫設計，由於受到多次地震影響，造成室內裝潢存在安全疑慮必須整修，在無法變更既有建築結構的限制下，仍努力融入城市美學與時尚的樣貌。

為與大家分享這份得來不易的成果，鄭朝方將於試營運期間親自擔任導覽員，帶領民眾走讀福德分館，認識用心設計的空間巧思，在宛如蔦屋書店般的都會時尚閱讀氛圍中，細細發掘「竹北特有的星際語彙閱讀空閒」。

鄭朝方分享，固定導覽場次特別安排在7月3日至5日下午5時20分，以「520」諧音象徵「愛上圖書」。此外，為了呼應科技城市的辛勤輪班不夜城生活節奏，7月3日及7月4日晚間11時59分，更將推出夜遊圖書館限定場次，寫下圖書館的新篇章，民眾完成導覽後還可感受深夜閱讀空間的靜謐與魅力。

本次活動採線上預約報名，凡報名成功並實際參與導覽的民眾，於社群分享圖文，即可獲得竹北市公所精心準備的限量紀念贈品，歡迎放暑假的同學們與民眾踴躍參與，活動詳情請持續關注臉書。

竹北市公所提醒，為維護優質閱讀環境，館內全面禁止飲食。7月3日至5日試營運期間，館藏暫不開放外借，僅提供館內閱讀體驗；7月7日起則維持常態試營運，開館時間為周二至周五上午9時至晚間8時30分，周六及周日9時至下午5時（每周一休館）。

竹北市公所表示，正式營運後將提供上萬冊新書借閱，也有開幕活動，歡迎大家一起走進煥然一新的福德分館，感受閱讀、美學與城市生活交織的新風景。

鄭朝方將於試營運期間親自擔任導覽員，帶領民眾走讀福德分館，認識用心設計的空間巧思，在宛如蔦屋書店般的都會時尚閱讀氛圍中，細細發掘「竹北特有的星際語彙閱讀空閒」。記者黃羿馨／攝影

重新整修的新竹縣竹北市立圖書館福德分館，將於暑假與民眾見面。記者黃羿馨／攝影

為了呼應科技城市的辛勤輪班不夜城生活節奏，7月3日及7月4日晚間11時59分，更將推出夜遊圖書館限定場次。記者黃羿馨／攝影

竹北市長鄭朝方表示，市圖福德分館由他親自參與規畫設計。記者黃羿馨／攝影