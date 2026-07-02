竹東獲中央1250萬補助 郭遠彰：將推動至善公園、城市綠廊環境

新竹縣竹東鎮長郭遠彰前往內政部國土管理署，出席「城鎮風貌及創生環境營造計畫第5次審查會議」，親自向審查委員簡報竹東鎮兩項公共空間改善計畫，成功向中央爭取共1250萬元建設經費，將投入「至善公園生活圈整合與串聯計畫」及「城市綠廊公園綠化景觀改善計畫」，盼透過公園、水岸及公共空間改善，打造兼具生態、文化與休憩功能的宜居環境。

郭遠彰表示，「至善公園生活圈整合與串聯計畫」獲核定補助700萬元，將用於至善公園整體環境改善。目前由國土署補助辦理的「至善之丘公園」工程進度已達50%，未來將與至善公園串聯，形成完整生活圈，提升整體使用效益。

鎮公所指出，至善公園改善工程將串聯至善公園、至善之丘、全民運動館及游泳池等設施，打造健康休閒生活圈，並重整園區步道與動線，提升無障礙環境及行人安全，同時推動「退鋪還綠」，降低硬鋪面比例、增加綠覆率，規畫親子遊戲、鄰里交流及全齡友善休憩空間，並融入竹東圳、洗衫坑等地方文化意象，打造兼具文化、生態與休閒特色的新公園。

另外，「城市綠廊公園綠化景觀改善計畫」則獲補助550萬元，基地位於頭重地區，鄰近竹中車站、竹中國小及工研院生活圈，是當地居民重要的休憩綠地。

鎮公所表示，改善內容包括優化城市綠廊步道，打造更舒適、安全的人行環境，拆除過多人工設施，恢復自然水岸景觀，並將公有停車場朝公園化方向規畫，提高綠覆率及透水性，同時綠化兒童遊戲區，串聯社區、公園與水岸綠帶，提升整體景觀品質與生態環境。

郭遠彰表示，兩項計畫共成功爭取1250萬元，不只是增加建設經費，更代表中央肯定竹東整體公共空間規畫方向。未來鎮公所將持續爭取中央資源，推動公園綠地、水岸環境及公共空間改善，打造讓孩子安心遊玩、長輩舒適散步、居民樂於交流的生活場域。