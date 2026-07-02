桃市抗高溫 第二波冷氣補助每戶5000元

夏季高溫不斷，桃園市政府已訂定高溫應對指引，採常態、橙燈與紅燈三階段分級警戒，防範熱危害，並有跨局處作為。市長張善政昨也宣布加碼一千萬元推出第二波「高溫敏感族群一級能效冷氣購置補助計畫」，每戶最高補助五千元。

張善政在市政會議表示，第一波「玻璃隔熱膜」及「一級能效冷氣」補助自六月十日開放後反應熱烈，一千件申請兩天額滿，堪稱「秒殺」，考量仍有許多符合資格家庭有需求，市府決定加碼第二波。補助對象仍為設籍桃園，家有○到六歲幼童與長者等高溫敏感族群的家庭，採線上申請。

面對極端高溫日益嚴峻，市府昨也在市政會議提出熱危害因應措施專題報告，統合十九個局處、五大面向作為，打造抗高溫防護網，包含勞動局今年至少辦兩百五十場高氣溫戶外作業熱危害專案檢查；社會局強化獨居長者、街友、社會福利機構關懷；工務局將在公園設計導入微氣候思維等。

中原大學永續長王玉純說，歐洲夏季高溫乾熱，常以攝氏四十度評估，但台灣屬濕熱，應關注綜合熱溫度指數ＷＢＧＴ，桃園平地夏季最高指數已逼近職業熱危害門檻，相當於廿九度，未來高於卅六度的高溫日將不到一日，未來恐增加到數十日，應及早因應。

王玉純肯定補助高溫敏感族群汰換冷氣，可保護最脆弱的熱傷害族群，但建議應同步補強建築隔熱，兼顧無力負擔電費者，以免有冷氣卻不敢開，也要推動都市綠化，減緩都市熱島效應。