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竹市自由車場受損 議會促設體檢小組

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
民代質疑，新竹市自由車場去年完成驗收，卻撐不過一場大雨，不僅邊坡土石崩落，跑道面破損、工作道滿是落石，室內也嚴重漏水。圖／市議員劉彥伶提供
民代質疑，新竹市自由車場去年完成驗收，卻撐不過一場大雨，不僅邊坡土石崩落，跑道面破損、工作道滿是落石，室內也嚴重漏水。圖／市議員劉彥伶提供

新竹市議會昨進行「○六二六強降雨積淹水事件災因分析與作為」專案報告，民進黨團質疑，市府斥資一點一八億元整修、去年才驗收的新竹市自由車場，豪雨後竟出現邊坡崩落、跑道受損及漏水等問題，要求成立專案體檢小組。工務處回應，將先釐清原因再研議改善。

民進黨市議員劉彥伶說，自由車場去年才完成驗收，卻撐不過一場大雨，不僅邊坡土石崩落，跑道面破損、工作道滿是落石，室內也嚴重漏水、看台積水，要如何讓選手安心訓練。同黨市議員劉崇顯也點出，整修工程包含水土保持設施項目，顯見水保設施未發揮預期效果，質疑是否確實驗收。

時代力量市議員林彥甫也要求市府明確表態，究竟是要持續投入經費修復現有自由車場，還是另覓地點新建兩百五十公尺國際標準賽道；若決定新建，舊車場後續如何改善及活化，應有清楚說明。新竹市工務處長陳明錚表示，自由車場水土保持工程均依核定的水保計畫辦理，施作的重力式擋土牆主要功能是保護坡趾、防止邊坡下滑，並非防止坡面遭雨水沖刷；若在現有重力式擋土牆施作地錨，反而可能造成結構破壞，市府不會在尚未查明破壞原因前任意施作。

陳明錚也說明，自由車場已使用約五十年，ＲＣ結構物本就可能因老化產生裂縫，市府當初投入一億多元整修，其中跑道工程約一千五百萬元、水保工程約兩千五百萬元，其餘經費用於其他改善項目。他強調，現階段將優先釐清邊坡破壞原因，再研議後續改善方式。

議員 漏水 新竹

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