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創世「植福箱」普渡做公益 白沙屯媽祖聯名義賣

中央社／ 記者管瑞平苗栗縣1日電

中元普渡也能做公益。創世基金會推出白沙屯媽祖聯名「植福箱」義賣，今天在苗栗通霄拱天宮前舉辦發表活動，植福箱內含多樣食品物資以及經白沙屯媽祖過爐加持的環保袋。

創世基金會今天邀請幼兒園學童裝扮成超萌轎班，抬著縮小版的「粉紅超跑」鑾轎、手拿豐富的植福箱普渡物資熱鬧走秀，為今年結合信仰與公益的植福箱義賣活動揭開序幕。

創世基金會表示，今年再度與白沙屯媽祖聯名推出「中元植福箱」，內有10樣象徵「十全十美」的民生物資與熱銷點心，以及1個經白沙屯媽祖過爐加持的「媽祖平安袋著走」環保袋，每箱新台幣600元，祈願善心捐款者都能得到白沙屯媽祖的庇佑，共同為新建創世清寒植物人安養院嘉義分院盡一份心力。

創世基金會指出，今年「植福箱」匯聚社會各界善心力量，由元鎧包裝股份有限公司全數慷慨贊助印製，偉昶食品與文揚環保袋協力支持，讓中元普渡不僅有媽祖保佑、慰勞神明祖先及好兄弟，物資豐富又能做公益獻愛心，一舉多得，邀請企業團體、社會民眾共同將普渡心意，化作弱勢家庭的希望與溫暖。愛心專線037-275848。

白沙屯 白沙屯媽祖 媽祖

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