快訊

「高虹安條款」總統府今公告生效 不少藍綠立委也解套

顏慧欣遭霸凌案 父顏慶章首發聲批楊珍妮說謊

「台大五姬」陳匡怡曬自拍照惹議 反嗆學長遭求償300萬…判決曝光

以舞會友 苗栗縣全國原住民族樂舞競賽總獎金大增3.3倍至132萬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣樂齡學習中心今天在苗北藝文中心舉辦樂齡爺奶熱歌勁舞競賽，18所樂齡學習中心423人以舞會友，氣氛相當熱絡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣樂齡學習中心今天在苗北藝文中心舉辦樂齡爺奶熱歌勁舞競賽，18所樂齡學習中心423人以舞會友，氣氛相當熱絡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣第二屆全國原住民族樂舞競賽決賽今年8月22、23日，擴大規模3組增加到5組，冠軍最高獎金10萬元，總獎金從40萬元，大增到132萬元，縣長鍾東錦邀請全國原住民族部落、團體、學校及藝文團隊踴躍報名，傳承並發揚原住民族樂舞之美。

苗栗縣第二屆全國原住民族樂舞競賽以「Rangu（泰雅族語力量之意）」為核心，傳達「那些看不見的，撐起了我們的栗量」，今天在縣府啟動，泰安鄉司馬限部落泰雅族青年楊竣皓吟唱，傳源文化藝術團表演開唱， 結合口簧琴、狩獵、織布等元素，別具意義暖場。

縣長鍾東錦、縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲、行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富、原住民議員楊文昌、議員許櫻萍，及獅潭鄉長劉淑能等人到場，盧曉玲指出，今年第二屆擴大辦理，總獎金132萬元，泰雅族木雕師達勞‧比甯製作，也是獨一無二。

原民處指出，第二屆比賽增加到5組，包括部落傳統樂舞組（社會組）、部落傳統樂舞組（學生組）、原流舞創組、部落傳唱歌謠組，及文化樂舞行政組，各組第一名可獲5至10萬元獎金，比賽即日至7月15日下午5點受理報名，除了文化樂舞行政組依報名順序取前10隊，其餘4組採線上影音初賽審查，前十隊8月22、23日在巨蛋體育館決賽，詳情可上活動官網 https://2026rangu.com/ 查詢。

另外，苗栗縣樂齡學習中心今天在苗北藝文中心舉辦樂齡爺奶熱歌勁舞競賽，今年首度結合AI 科技，由各樂齡中心利用AI 生成專屬歌曲作為參賽舞曲，18所樂齡學習中心423人以舞會友，結果特優苗栗縣樂齡學習示範中心、頭屋鄉樂齡學習優質中心、造橋鄉樂齡學習中心，獎金各8000元，鍾東錦當場指示教育處研議將特優獎金提高至2萬元，激勵長輩更加投入樂齡活動。

苗栗縣樂齡學習中心今天在苗北藝文中心舉辦樂齡爺奶熱歌勁舞競賽，18所樂齡學習中心423人以舞會友，氣氛相當熱絡。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣樂齡學習中心今天在苗北藝文中心舉辦樂齡爺奶熱歌勁舞競賽，18所樂齡學習中心423人以舞會友，氣氛相當熱絡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣第二屆全國原住民族樂舞競賽今天啟動，泰安鄉司馬限部落泰雅族青年楊竣皓吟唱，傳源文化藝術團表演開唱，別具意義暖場。記者范榮達／攝影
苗栗縣第二屆全國原住民族樂舞競賽今天啟動，泰安鄉司馬限部落泰雅族青年楊竣皓吟唱，傳源文化藝術團表演開唱，別具意義暖場。記者范榮達／攝影

苗栗縣第二屆全國原住民族樂舞競賽今天啟動，泰安鄉司馬限部落泰雅族青年楊竣皓吟唱，傳源文化藝術團表演開唱，別具意義暖場。記者范榮達／攝影
苗栗縣第二屆全國原住民族樂舞競賽今天啟動，泰安鄉司馬限部落泰雅族青年楊竣皓吟唱，傳源文化藝術團表演開唱，別具意義暖場。記者范榮達／攝影

苗栗縣第二屆全國原住民族樂舞競賽今天啟動，泰安鄉司馬限部落泰雅族青年楊竣皓吟唱，傳源文化藝術團表演開唱，別具意義暖場。記者范榮達／攝影
苗栗縣第二屆全國原住民族樂舞競賽今天啟動，泰安鄉司馬限部落泰雅族青年楊竣皓吟唱，傳源文化藝術團表演開唱，別具意義暖場。記者范榮達／攝影

苗栗縣 原住民 泰雅族 鍾東錦 苗栗

延伸閱讀

影／阿公阿嬤尬舞秀苗栗巨蛋登場 參賽長輩年齡總計逾4萬2000歲

原青發聲！新北第二屆原辯大賽決賽登場 20隊辯手直球對決 從當代困境辯出新觀點

苗栗市獎助學金106人獲頒各5000元 溫暖的支持鼓舞向上逐夢

狂！成軍6年制霸全國 南光國小女籃勇奪EBL冠軍寫南投籃壇歷史

相關新聞

舊社區電動車充電難…竹北再增86槍充電樁 6座公有停車場同步啟用

新竹縣竹北市公所持續擴建公共電動車充電設施，繼6月首波68槍啟用後，再於6座公有停車場增設86槍充電設備，包括30kW充電樁及120kW直流快充樁。市長鄭朝方表示，此舉可提升公共充電量能，協助解決舊社區充電不便問題，滿足日益成長的電動車需求。

抗高溫桃園加碼千萬推第二波冷氣補助 同步啟動三級警戒SOP

夏季高溫延燒，桃園市政府宣布加碼1000萬元推出第二波「高溫敏感族群一級能效冷氣購置補助計畫」，今天下午1時起開放線上申請，設籍桃園、家中有0至6歲幼童或65歲以上長者的家庭，購置一級能效冷氣每戶最高補助5000元，受理至10月31日止或經費用罄提前為止。

拉拉山水蜜桃之夜周末登場 大溪警國3到北橫多路口交管

桃園市大溪警分局表示，復興區公所4日（ 周六）在上巴陵停車場舉辦「水蜜桃之夜」，正值暑假又逢周末，預估會湧入大量人車潮，當天上午10時起至深夜12時，警方從國道3號大溪交流道至活動會場沿線各易壅塞的路口（段），加強交通疏導。

桃園迪士尼彩繪公車20輛全上路 搭乘收集攻略在這裡

桃園市政府推「TAB新桃園幹線」公車，與迪士尼合作推出多款主題彩繪公車，不知塗裝吸睛，卡通人物米奇跟乘客說再見的招呼聲也引發話題。繼運動、旅遊和友情3大主題後，交通局今宣布美食與愛情主題上路，全市現有5款、20輛特色公車，等民眾來收集。

竹市敬老愛心卡揪甘心 高虹安宣布升級納入外僑長者與身障族群

為持續精進長者照顧政策，打造更友善宜居的高齡城市，新竹市府敬老愛心卡服務再升級，市長高虹安今去宣布，即日起凡持有外僑永久居留證且年滿65歲的長者及身心障者皆可申辦敬老卡或愛心卡，讓長期居住竹市的外僑長者與身障者也能享有與新竹市民相同的福利與交通支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。