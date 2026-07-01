以舞會友 苗栗縣全國原住民族樂舞競賽總獎金大增3.3倍至132萬

苗栗縣第二屆全國原住民族樂舞競賽決賽今年8月22、23日，擴大規模3組增加到5組，冠軍最高獎金10萬元，總獎金從40萬元，大增到132萬元，縣長鍾東錦邀請全國原住民族部落、團體、學校及藝文團隊踴躍報名，傳承並發揚原住民族樂舞之美。

苗栗縣第二屆全國原住民族樂舞競賽以「Rangu（泰雅族語力量之意）」為核心，傳達「那些看不見的，撐起了我們的栗量」，今天在縣府啟動，泰安鄉司馬限部落泰雅族青年楊竣皓吟唱，傳源文化藝術團表演開唱， 結合口簧琴、狩獵、織布等元素，別具意義暖場。

縣長鍾東錦、縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲、行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富、原住民議員楊文昌、議員許櫻萍，及獅潭鄉長劉淑能等人到場，盧曉玲指出，今年第二屆擴大辦理，總獎金132萬元，泰雅族木雕師達勞‧比甯製作，也是獨一無二。

原民處指出，第二屆比賽增加到5組，包括部落傳統樂舞組（社會組）、部落傳統樂舞組（學生組）、原流舞創組、部落傳唱歌謠組，及文化樂舞行政組，各組第一名可獲5至10萬元獎金，比賽即日至7月15日下午5點受理報名，除了文化樂舞行政組依報名順序取前10隊，其餘4組採線上影音初賽審查，前十隊8月22、23日在巨蛋體育館決賽，詳情可上活動官網 https://2026rangu.com/ 查詢。

另外，苗栗縣樂齡學習中心今天在苗北藝文中心舉辦樂齡爺奶熱歌勁舞競賽，今年首度結合AI 科技，由各樂齡中心利用AI 生成專屬歌曲作為參賽舞曲，18所樂齡學習中心423人以舞會友，結果特優苗栗縣樂齡學習示範中心、頭屋鄉樂齡學習優質中心、造橋鄉樂齡學習中心，獎金各8000元，鍾東錦當場指示教育處研議將特優獎金提高至2萬元，激勵長輩更加投入樂齡活動。

苗栗縣樂齡學習中心今天在苗北藝文中心舉辦樂齡爺奶熱歌勁舞競賽，18所樂齡學習中心423人以舞會友，氣氛相當熱絡。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣第二屆全國原住民族樂舞競賽今天啟動，泰安鄉司馬限部落泰雅族青年楊竣皓吟唱，傳源文化藝術團表演開唱，別具意義暖場。記者范榮達／攝影

苗栗縣第二屆全國原住民族樂舞競賽今天啟動，泰安鄉司馬限部落泰雅族青年楊竣皓吟唱，傳源文化藝術團表演開唱，別具意義暖場。記者范榮達／攝影