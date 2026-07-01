2026桃園蓮花季7月4日登場 邀民眾走訪觀音感受花卉魅力

2026桃園蓮花季將於7月4日至8月30日，在觀音區蓮花園休閒農業區登場，今年以「百蓮好荷」為主題，結合賞蓮、生態、農遊、美食及浪漫愛情元素，規畫6大主題裝置藝術、七夕特色活動及多元農村體驗，邀請全國民眾把握暑假走訪觀音，感受桃園夏季花卉魅力。

桃園副市長王明鉅指出，本次活動由市府攜手觀音區農會、蓮花園休閒農業發展協會等在地夥伴共同辦理，活動期間每個周末皆安排不同主題亮點，包括浪漫婚紗漫步體驗，民眾可穿著婚紗、手持捧花，搭配蓮花手鐲，在蓮花池畔留下美好倩影；7月18日也將舉辦民歌演唱會，帶領民眾重溫經典旋律。

王明鉅表示，賞蓮需掌握最佳時機。由於夏季天氣炎熱，蓮花多於清晨至上午時段盛開，隨著氣溫升高，花朵約自上午9點後逐漸收合，接近中午時更為明顯。建議遊客可於上午8點前到訪，不僅能欣賞蓮花最美的綻放姿態，也能避開日正當中的高溫，降低熱傷害風險，享受更舒適的賞花體驗。

農業局長陳冠義表示，今年桃園蓮花季以「百蓮好荷」為主題，取自「百年好合」的美好寓意，透過蓮花純潔浪漫的意象，串聯愛情、家庭、親子及農村旅遊等元素。活動規畫6大主題裝置藝術，包括以婚紗與蓮花意象設計的「百蓮好荷」、象徵圓滿幸福的「荷你有圓」、結合大王蓮與心型鞦韆的「愛的蓮線」，以及融合濕地生態與農村特色的「藕然花現你」、「豬蓮璧荷」及「大鵲幸」，讓遊客透過藝術創作認識觀音的自然與農村文化。

農業局表示，7月4日開幕當天將結合西瓜評鑑暨超級大南瓜頒獎典禮，並邀請樂天女孩筠熹及金曲客家組合「兩公婆樂團」接力演出，活動期間每日開放時間為上午9點至下午5點，假日主會場提供免費接駁車服務，每30分鐘一班。