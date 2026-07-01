竹市50年老舊自由車場因豪雨受損 民進黨團要求成立專案體檢小組

新竹市議會今召開「0626強降雨積淹水事件災因分析與作為」專案報告，民進黨團質疑，市府斥資1.18億元整修、去年才驗收的新竹市自由車場，豪雨後竟出現邊坡崩落、跑道受損及漏水等問題，要求成立專案體檢小組。工務處表示，將先釐清原因再研議改善。

新竹市議員劉彥伶質疑，自由車場去年才完成驗收，卻撐不過一場大雨，不僅邊坡土石崩落，跑道面破損、工作道滿是落石，室內也嚴重漏水、看台積水，甚至琉璃蟻大量出沒，另有路樹倒塌、青苔雜草叢生及牆面破損等情形，質疑如此環境如何讓選手安心訓練。

劉彥伶表示，民進黨團主張比照新竹棒球場成立自由車場專案體檢小組，邀請第三方土木、水土保持、邊坡及自由車專業人士共同檢視，全面釐清工程缺失及責任歸屬。她也質疑，工程已完成驗收卻短時間內接連出現問題，市府在施工及驗收過程是否善盡監督責任，若確認工程品質有缺失，也應盡速追究廠商責任並完成改善。

新竹市議員劉崇顯則指出，1.18億元整修工程中包含水土保持設施經費，原本就是要防止泥砂及雨水沖刷，但這次豪雨仍有大量泥水灌入場區，顯示水保設施未發揮預期效果。他質疑，相關設施及重力式擋土牆是否確實完成驗收、是否具備應有功能，都應由工務處進一步說明。

新竹市議員蔡惠婷也要求市府明確表態，究竟是持續投入經費修復現有自由車場，還是另覓地點新建250公尺國際標準賽道；若決定新建，舊車場後續如何改善及活化，也應向議會及市民說清楚，而非讓場地持續閒置、問題反覆發生。

新竹市工務處長陳明錚表示，自由車場水土保持工程均依核定的水保計畫辦理，當時經水保技師提送並完成審查。此次施作的重力式擋土牆主要功能是保護坡趾、防止邊坡下滑，並非防止坡面遭雨水沖刷；由於施工當時坡面植生狀況正常，因此水保計畫未要求施作坡面治理工程。

至於外界質疑未設置地錨，陳明錚表示，地錨必須確認存在滑動面才有設置必要，在無法確認滑動面的情況下，不應貿然施作；且若在現有重力式擋土牆施作地錨，反而可能造成結構破壞，因此市府不會在尚未查明破壞原因前任意施作。

陳明錚指出，自由車場已使用約50年，RC結構物本就可能因老化產生裂縫，市府當初投入1億多元整修，其中跑道工程約1500萬元，水保工程約2500萬元，其餘經費則用於其他改善項目。他強調，現階段將優先釐清邊坡破壞原因，再研議後續改善方式。

新竹市議員劉彥伶質疑，自由車場去年才完成驗收，卻撐不過一場大雨，不僅邊坡土石崩落，跑道面破損、工作道滿是落石，室內也嚴重漏水、看台積水。圖／劉彥伶提供

新竹市議員劉彥伶質疑，自由車場去年才完成驗收，卻撐不過一場大雨，不僅邊坡土石崩落，跑道面破損、工作道滿是落石，室內也嚴重漏水、看台積水。圖／劉彥伶提供

新竹市議員劉崇顯則指出，1.18億元整修工程中包含水土保持設施經費，原本就是要防止泥砂及雨水沖刷，但這次豪雨仍有大量泥水灌入場區，顯示水保設施未發揮預期效果。記者黃羿馨／攝影

新竹市議員蔡惠婷也要求市府明確表態，究竟是持續投入經費修復現有自由車場，還是另覓地點新建250公尺國際標準賽道。記者黃羿馨／攝影