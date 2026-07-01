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出席桃園仁愛之家50周年大會 朱立倫：盼續推銀光協會讓長者受照顧

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
國民黨前主席朱立倫今天到桃園仁愛之家參加50周年慶祝大會。記者江婉儀／攝影
國民黨前主席朱立倫今天到桃園仁愛之家參加50周年慶祝大會。記者江婉儀／攝影

國民黨前主席朱立倫今天到桃園仁愛之家參加50周年慶祝大會，朱立倫致詞時提到，過去與現在對長照的觀念有落差，台灣已是超高齡社會，銀髮族迫切需要長照服務，除了感謝桃園仁愛之家付出的心血，他也盼透過銀光未來創新協會，繼續推動，讓長者受到最好的照顧。

桃園仁愛之家董事長李建榮表示，桃園仁愛之家原本叫桃園救濟院，花了50年正名為桃園仁愛之家，過去從長照十年計畫，到前總統蔡英文提的長照2.0，仁愛之家在桃園提供的居家服務是先鋒，早在民國79年就成立第一個為了身障、行動不便的養護中心。現在有24小時長照住宿機構，有100多位的居服員協助500個多家庭，提供長輩在晚年最需要的服務。

朱立倫表示，今天再次回到仁愛之家，回想25年前剛選上桃園縣長，當年有感對長者的服務，希望逐漸延伸到居家照顧，也就是日間照顧中心，有當年的董事長李正懷大力支持，轉眼已經24年，去年台灣進入超高齡社會，20%的高齡人口，已經無人在懷疑長照或日照的需求。

朱立倫說，他在新北市長任期，提出要同時照顧小孩跟長者，要做公共托老中心，在議會被罵了一頓，當時的觀念還很落後，桃園仁愛之家扮演的角色，到現在的時代就會發現，不論是機構式、一般社區式到居家，對銀髮族來說，都是迫切需要的。

朱立倫表示，在新北的時候，他創立銀光未來創新協會，針對銀髮族所有需求做很多工作，上周舉辦銀光好居頒獎典禮，希望繼續推動，讓長輩不論在家裡還是機構，都能受到最好的照顧。

提到桃園仁愛之家一路走來50年，朱立倫說，「要有感恩的心情」，從歷任董事長黃運金、李正懷，心血、心力都用在這，現在由李建榮接棒，一定會繼續發揚光大。

國民黨前主席朱立倫今天到桃園仁愛之家參加50周年慶祝大會。記者江婉儀／攝影
國民黨前主席朱立倫今天到桃園仁愛之家參加50周年慶祝大會。記者江婉儀／攝影

朱立倫 桃園 長照

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