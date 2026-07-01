桃園治水加碼 張善政：未來5年投入近31億元推14項工程

上周鋒面與颱風外圍環流帶來極端豪雨，桃園13個行政區有7區時雨量超過60毫米，防汛壓力沉重。桃園市長張善政今指出，市府未來5年將逐步推動14項水利工程、投入近31億元，包含老街溪、新街溪整治、龍山滯洪池優化及埔心溪治理，全面提升各區防洪韌性。

張善政今在市政會議表示，14項工程近31億元是市府近年向中央經濟部爭取的成果，其中最具指標性的是配合桃園機場第三跑道建設，與桃機公司合作推動的埔心溪治理，第三跑道完工後跑道面積龐大，一旦下雨產生的逕流量相當可觀，市府將投入約7.5億元改善埔心溪6公里河段，把防洪保護標準提升至100年重現期，遠高於一般市區工程，兼顧國門建設與周邊居民安全。

張善政提到，上周鋒面與颱風外圍環流影響下，市府在豪雨來臨前已完成水門操作、滯洪池預先放水及抽水機預布等整備；當天上午7時許他親自前往水務局防災中心視察，同仁幾乎徹夜未眠監控雨情，即時調度各局處支援，桃園災情最終控制在可控範圍內；以中壢環北路為例，過去每逢豪雨必淹，市府透過側溝改向工程、瓶頸管涵加大並搭配清淤，在工程可克服範圍內大幅降低淹水風險。

張善政說，除硬體工程外，桃園也建立全國首創的「區里巡檢系統」，由區公所、里長及環保志工共同巡查排水設施，豪雨前後投入清除堵塞點，提升排水效率；部分區域受地形與排水條件限制，短時間強降雨仍難免出現局部積水，關鍵在於能否即時應變、迅速消退，感謝水務局及第一線防汛同仁24小時堅守崗位，提醒颱風季即將來臨，市府會持續守護市民生命財產安全。