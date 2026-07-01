舊社區電動車充電難…竹北再增86槍充電樁 6座公有停車場同步啟用

新竹縣竹北市公所持續擴建公共電動車充電設施，繼6月首波68槍啟用後，再於6座公有停車場增設86槍充電設備，包括30kW充電樁及120kW直流快充樁。市長鄭朝方表示，此舉可提升公共充電量能，協助解決舊社區充電不便問題，滿足日益成長的電動車需求。

竹北市公所表示，繼6月首波68槍充電樁啟用後，再於6座公有停車場增設充電設備，包括P16縣華停車場、U2三民停車場、P6高鐵停一停車場、P5高鐵停二停車場、P2高鐵停五停車場及中興公園（公十）附屬停車場等，提供需求者更便捷的電動車充電服務。

鄭朝方表示，本次建置30kW充電樁及120kW直流快充樁，共計86槍充電槍正式投入營運，進一步提升竹北市公共充電服務量能，滿足日益成長的電動車充電需求。

鄭朝方指出，竹北市是台灣罕見人口逆成長，且持續成長的鄉鎮市，電動車使用需求日益增加，市公所除持續改善道路、公園及公共空間等基礎建設外，也同步完善公共充電設施，讓城市發展與淨零轉型需求並進，建構兼具便利性與永續性的交通環境。

鄭朝方表示，有鑒於舊社區受限於建築型態、停車空間及電力容量等既定因素，普遍面臨充電設備設置不易的問題。市公所因此於公有停車場建置充電設施，提供穩定且便利的公共充電服務，協助解決舊社區住戶充電不便的需求。

鄭朝方說，隨著本次6座公有停車場同步啟用，竹北市公共充電服務據點再度擴增，不僅提升市民使用便利性，也持續完善城市綠色運輸基礎設施，朝向低碳、智慧、宜居城市穩健邁進。