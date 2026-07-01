抗高溫桃園加碼千萬推第二波冷氣補助 同步啟動三級警戒SOP

夏季高溫延燒，桃園市政府宣布加碼1000萬元推出第二波「高溫敏感族群一級能效冷氣購置補助計畫」，今天下午1時起開放線上申請，設籍桃園、家中有0至6歲幼童或65歲以上長者的家庭，購置一級能效冷氣每戶最高補助5000元，受理至10月31日止或經費用罄提前為止。

桃園市長張善政今在市政會議表示，第一波「玻璃隔熱膜」及「一級能效冷氣」補助自6月10日開放後反應熱烈，短短2日內湧入1000件申請即全數額滿，堪稱「秒殺」，考量仍有許多符合資格家庭尚未申請，加上夏季高溫持續，市府決定加碼推出第二波。

張善政表示，近期歐洲熱浪嚴峻，法國達44度、葡萄牙更達45度，西班牙有超過100個氣象站測得逾40度高溫，世界衛生組織統計歐洲6月這波熱浪已造成約1400人死亡。台灣今夏雖然炎熱，熱衰竭、中暑等傷亡案例相對少見，仍不能掉以輕心，呼籲家中有長者、幼童等脆弱族群的家庭盡快申請。

環保局表示，第二波補助對象與第一波相同，每戶最高補助1台一級能效冷氣5000元，適用於新購或汰換節能冷氣，可搭配貨物稅退稅措施，進一步減輕購置負擔。民眾須先透過「桃園網路e指通」完成線上登記，並於登記後2個月內完成安裝及檢附相關文件送件。

面對極端高溫日益嚴峻，市府同步在市政會議提出熱危害因應措施專題報告，以三階段分級警戒為核心，統合19個局處、五大面向作為，打造抗高溫防護網。環保局指出，「桃園市高溫應對指引」已於去年11月正式通過，是全國率先建立的系統化分級高溫應變機制，5至10月為警戒期屬「常態」，連續3日達36度或單日達38度啟動「橙燈」，連續3日達38度則進入「紅燈」，紅燈狀態持續3日以上得開設應變小組。

勞動局今年預計至少辦理250場「高氣溫戶外作業熱危害專案檢查」，紅燈期強制要求上午10時至下午2時避免從事戶外作業，並製作4國語言海報進駐營造工地。社會局也針對獨居長者、街友、社會福利機構等3大高風險對象啟動關懷，並與民政局協作，啟動里長、里幹事系統，第一時間掌握獨居老人動態。

硬體建設方面，工務局在公園規畫階段導入微氣候思維，主要活動區域及動線優先配置南北向，遮蔭以自然為主、人造為輔，設施避免採用黑色、金屬等深色易吸熱材料。都發局則規範2025年起社會住宅新建需取得能效標章1+級，2030年商業與住宅建築全面取得1+級，透過藍綠帶規畫、退縮建築與城市風廊布局，強化都市降溫。