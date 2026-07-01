桃園迪士尼彩繪公車20輛全上路 搭乘收集攻略在這裡

桃園市政府推「TAB新桃園幹線」公車，與迪士尼合作推出多款主題彩繪公車，不知塗裝吸睛，卡通人物米奇跟乘客說再見的招呼聲也引發話題。繼運動、旅遊和友情3大主題後，交通局今宣布美食與愛情主題上路，全市現有5款、20輛特色公車，等民眾來收集。

桃園市交通局指出，「TAB新桃園幹線」公車計畫不只是增班及提升幹線公車服務品質，也希望透過主題彩繪公車、乘車集點及市民卡加碼抽等方式，讓搭乘公共運輸更有新鮮感及參與感。此次愛情及美食主題公車加入後，服務範圍擴及中豐幹線及GR綠捷幹線，中壢、平鎮、桃園及捷運沿線通勤族也有機會遇到。

交通局表示，配合政策，月月乘車集點活動持續辦理中，搭乘主題彩繪公車掃描車內藍色QR Code可獲得2點。搭乘無彩繪主題新桃園幹線公車掃描粉紅色QR Code可獲得1點。當月滿1點可兌換迪士尼授權限定文宣品抽獎資格，滿6點可兌換當月大獎抽獎資格，獎項包含iPhone、筆電、Dyson家電、iPad及空氣清淨機等好禮，活動至115年9月30日止。

此外，持桃園市民卡搭乘新桃園幹線公車，並至桃園市民卡APP完成個人資料聲明同意書授權，即可參加市民卡加碼抽，每搭乘1次即可累積1次抽獎機會，免掃碼、免兌換。交通局將於7月抽出東京迪士尼樂園雙人遊及香港迪士尼樂園雙人遊各1組，搭乘次數越多，中獎機會越高。

活動詳情可至桃園市政府交通局活動專區查詢。

桃園市政府與迪士尼合作，5大主題、20輛彩繪車等著民眾搭乘收集。圖／桃園市交通局提供

桃園市政府與迪士尼合作，5大主題、20輛彩繪車等著民眾搭乘收集。圖／桃園市交通局提供

桃園市政府與迪士尼合作，5大主題、20輛彩繪車等著民眾搭乘收集。圖／桃園市交通局提供

桃園市政府與迪士尼合作，5大主題、20輛彩繪車等著民眾搭乘收集。圖／桃園市交通局提供