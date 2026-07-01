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竹市敬老愛心卡揪甘心 高虹安宣布升級納入外僑長者與身障族群

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市敬老愛心卡7月1日起納入外僑長者與身障族群。圖／新竹市府提供
新竹市敬老愛心卡7月1日起納入外僑長者與身障族群。圖／新竹市府提供

為持續精進長者照顧政策，打造更友善宜居的高齡城市，新竹市府敬老愛心卡服務再升級，市長高虹安今去宣布，即日起凡持有外僑永久居留證且年滿65歲的長者及身心障者皆可申辦敬老卡或愛心卡，讓長期居住竹市的外僑長者與身障者也能享有與新竹市民相同的福利與交通支持。

高虹安表示，目前敬老卡持卡人數已達6萬9003人，占全市65歲以上老年人口92%，使用點數率也由2023年的8%顯著提升至突破40%，展現政策推動成效與市民高度肯定。

高虹安說明，市府在走訪基層過程中，經常接獲長輩提出多元需求，包括55歲以上未滿65歲的原住民長者，以及行動不便長者對敬老卡、愛心卡使用上的相關建議。市府在傾聽民意並審慎評估後，已於去年8月及今年1月研擬出擴大照顧不同對象長者敬老卡措施。

高虹安指出，這次政策進一步將持有外僑永久居留證、長期居住新竹市的65歲以上長者及身心障礙者納入服務對象，自7月1日起即可申辦敬老卡或愛心卡，享有相關政策福利，讓市府照顧服務更加即時、完善，持續打造友善共融城市。

社會處長黃佳婷表示，竹市敬老愛心卡持續推動多元使用，目前已將使用範圍延伸至農會、藥局、台鐵、國民運動中心場地租借及國道客運等項目，並自去年8月1日起擴大申辦對象至55歲以上原住民長者，同步提升台鐵單趟次點數補助，接著於11月1日起再將每月總點數提高至800點，其中農會及藥局每月點數上限亦調升至200點，今年更進一步開放於農會與藥局提供代買服務，使長輩及身心障礙者在交通及日常採買上更加便利，進一步提升社會參與與生活品質。

社會處表示，居留地址位於竹市的外國籍長者或身心障礙者，可至居留地區公所辦理敬老卡或愛心卡，申辦時須備妥外僑永久居留證正本、最近1年內2吋照片1張及印章；若申辦愛心卡，則另需檢附本市核發的身心障礙證明，並至戶籍所在地區公所辦理。如委託親友代辦，則須另附委託書及代理人身分證明文件。

高虹安 新竹 敬老卡

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