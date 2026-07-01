竹縣偏鄉健檢免煩惱 北榮新竹分院推免費計程車共乘接送

新竹縣地形狹長、大眾運輸難以深入村落的交通限制，不少偏鄉長者、身心障礙及行動不便民眾長期以來的困擾。台北榮總新竹分院主動突破傳統醫療「等待病人上門」的模式，創新推出「偏鄉健檢免費計程車預約共乘接送服務」，讓醫療資源真正走進偏鄉社區。

自今年3月啟動以來，短短3個月內，免費計程車穿梭於偏鄉社區，成功協助117位民眾跨越交通障礙，完成成人健檢、癌症篩檢及健檢異常轉診服務。此項創新服務不僅提升偏鄉居民就醫可近性，更具體實踐「健康台灣深耕計畫」及「健康台灣-三高防治888計畫」所強調之健康平權與預防醫學理念。

台北榮總新竹分院表示，近年政府積極推動預防保健與慢性病管理，但乳房攝影及肺部低劑量電腦斷層（LDCT）等高階癌症篩檢設備多集中於醫院，許多獨居長輩及行動不便民眾往往因交通不便而延誤就醫。為解決交通與醫療可近性的雙重困境，主動拜訪橫山、峨眉、北埔、寶山及芎林等五大偏鄉衛生所，建立跨域合作轉介機制。

由衛生所盤點在地有需求的居民，醫院統一調度免費計程車提供點對點接送服務。芎林衛生所積極協助轉介近10位乳房攝影檢查民眾，有效提升偏鄉婦女癌症篩檢可近性，也展現基層衛生所與醫院跨域合作的重要成果。

導入「免費計程車預約共乘」模式。可靈活深入偏遠巷弄，提供更具彈性的點對點服務，透過整合同區域民眾就醫需求。共乘機制不僅提升車輛運用效率，此項服務大幅減輕家屬陪診與請假的壓力。也減少個別往返所產生的碳排放，兼顧醫療可近性與環境永續，落實ESG理念。

台北榮總新竹分院表示，此服務不僅是交通接送，更是串聯「社區宣導、篩檢轉介、專車接送、異常追蹤及後續治療」的五合一整合照護鏈。目前受惠民眾中，以乳房攝影(乳癌)、LDCT檢查(肺癌)及胃癌篩檢轉介案件最多，已有多位民眾透過此機制及早發現異常並迅速接受後續治療，展現「早期發現、早期治療」的重要價值。