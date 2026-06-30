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桃捷珍珠海岸彩繪列車啟航 串聯地景藝術展區

中央社／ 桃園30日電

「2026桃園地景藝術節」7月4日登場，桃園市文化局攜手桃捷公司推出期間限定彩繪，以「珍珠海岸」為設計概念的彩繪列車今天啟航，邀請民眾搭乘桃捷走訪沿海景點與藝術展區。

桃園大眾捷運公司發布新聞稿表示，彩繪列車即日起至8月30日行駛全線各車站，旅客可透過「i搭桃捷」App查詢列車行駛位置，還能查看「車廂擁擠度」，方便規劃行程。民眾也可使用桃捷一日票、TPASS通勤月票，或以桃園、新北及台北敬老卡、愛心卡點數扣抵車資便利搭乘。

桃園市政府文化局說，今年地景藝術節以桃園海洋生態與漁業文化為主題，邀集13個國家的藝術家創作72件作品，並安排多元藝文展演。彩繪列車以「珍珠海岸」為設計概念，結合竹圍、永安兩大核心展區及許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁、新屋石滬四大生態展區意象，將海岸、漁港、濕地、沙丘及藻礁等特色融入車體，展現桃園沿海自然與人文風貌。

桃園市政府表示，活動期間規劃展區內外接駁車服務，鼓勵民眾搭乘大眾運輸響應低碳旅遊。民眾可乘坐機場捷運至A11坑口站轉乘接駁車前往竹圍漁港展區，或至A18高鐵桃園站轉乘接駁車前往永安漁港展區，再利用展區循環接駁車串聯各展區，輕鬆體驗地景藝術節。

桃捷 彩繪 桃園

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