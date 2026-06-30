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桃園254路口夏季號誌減秒 騎士等紅燈少曝曬

中央社／ 桃園30日電

桃園市政府交通局今天說，明天起到8月底啟動「夏季限定號誌時制計畫」，全市254處路口白天離峰時段號誌優化、調整秒數，減少機車騎士夏天停等紅燈曝曬時間。

交通局長張新福表示，鎖定週期超過120秒大型路口，依歷年實施成效與實地觀測規劃，採「路段整體連鎖」方式策略性調整，平均可減少主幹道紅燈等候時間約10到20秒。

交通局說，優化範圍包含台1線（跨越龜山區、桃園區、八德區、中壢區、平鎮區及楊梅區）共155處路口，台1甲線（龜山及桃園）共47處路口與台31線（中壢高鐵南路三段到五段）共8處路口。

此外，包含市道112線中壢中正路三段與觀音區中山路共24處路口、市道114線長興路及民族路六段共11處路口及桃51線永豐路共9處路口。

張新福表示，在號誌連鎖、車流順暢與降低曝曬感間取得平衡，7、8月計畫實施期間持續監控車流，視實際氣候與車流情形滾動式調整。

桃園 機車騎士

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