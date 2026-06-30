桃園254路口夏季號誌減秒 騎士等紅燈少曝曬
桃園市政府交通局今天說，明天起到8月底啟動「夏季限定號誌時制計畫」，全市254處路口白天離峰時段號誌優化、調整秒數，減少機車騎士夏天停等紅燈曝曬時間。
交通局長張新福表示，鎖定週期超過120秒大型路口，依歷年實施成效與實地觀測規劃，採「路段整體連鎖」方式策略性調整，平均可減少主幹道紅燈等候時間約10到20秒。
交通局說，優化範圍包含台1線（跨越龜山區、桃園區、八德區、中壢區、平鎮區及楊梅區）共155處路口，台1甲線（龜山及桃園）共47處路口與台31線（中壢高鐵南路三段到五段）共8處路口。
此外，包含市道112線中壢中正路三段與觀音區中山路共24處路口、市道114線長興路及民族路六段共11處路口及桃51線永豐路共9處路口。
張新福表示，在號誌連鎖、車流順暢與降低曝曬感間取得平衡，7、8月計畫實施期間持續監控車流，視實際氣候與車流情形滾動式調整。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。