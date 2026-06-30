蜂群狂飛！新竹褒忠大橋驚見嚇壞路人 警察趕到全跑了

新竹縣新埔鎮褒忠大橋今天下午有民眾開車經過時，驚見大量蜂群漫天飛舞，不少蜂隻甚至貼近車窗飛行，民眾將照片貼上網，提醒民眾經過時務必提高警覺。警方表示，前往查看已未發現蜂群；相關單位也表示未接獲通報。

有民眾在臉書社團「新竹大小事」貼文指出，今天下午2時許開車行經褒忠大橋時，發現天空中突然出現大量疑似蜜蜂的昆蟲四處飛舞，轎車擋風玻璃前布滿密密麻麻的黑色小點，全都是在空中飛舞的蜂群，甚至有數隻體型較大的蜂隻直接貼近車窗，畫面相當驚人。

新埔警分局表示，目前尚未接獲民眾正式報案，員警獲悉情況後前往查看，現場已未發現蜂群，也未接獲蜂螫或其他相關事故通報。

新竹縣政府農業處及消防局也表示，截至目前均未接獲相關通報。農業處提醒，若遇到蜂群，應保持冷靜、緩慢離開，切勿揮舞手臂或物品，以免刺激蜂群發動攻擊。

農業處也提醒民眾遵守防蜂「四不、四要」原則。「四不」包括不要進入草叢或樹叢、不要使用香水等特殊氣味產品、不要揮舞物件驅趕蜂群、不要以偏方處理蜂螫傷口，遭蜂螫後應立即就醫。

至於「四要」則包括穿著淺色、表面光滑衣物，攜帶含有DEET（敵避胺）成分的防蚊蟲產品；若虎頭蜂在身旁盤旋，應保持鎮靜並緩慢離開；若遭蜂群攻擊，應保護頭部及頸部，並迅速往下風處或原路低身跑離至少50至100公尺。