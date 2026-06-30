影／阿公阿嬤尬舞秀苗栗巨蛋登場 參賽長輩年齡總計逾4萬2000歲

苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城 阿公阿嬤尬舞秀」今天上午在苗栗巨蛋體育館登場，全縣各地21支銀髮頂尖舞團近800名不老舞者齊聚，年齡總計超過4萬2000歲。縣府強調，這場尬舞大賽不僅展現長輩打破年齡框架的澎湃活力，更用最自信的舞步向大眾宣告熱血無關年紀，精彩正要開始。

苗栗衛生局長楊文志指出，縣內推動銀髮健康促進活動廣受好評，許多參賽長輩都認為這段「練舞功」的時光是今年最難忘的回憶。今年競賽共有22名年逾90歲的長者登台，其中最高齡的是竹南鎮98歲的謝蔡里阿嬤，老人家們用輕盈的步伐與燦爛的笑容，以最純粹的快樂、健康正能量傳遞給在場所有人。

阿公阿嬤尬舞賽今年首度移師苗栗巨蛋體育館舉行，空間寬敞，將推舉出5支傑出隊伍代表苗栗進軍國民健康署舉辦的中區競賽，挑戰更高榮譽。

縣長鍾東錦特別介紹最高齡參賽者謝蔡里女士，她是已故竹南前鎮長謝清泉的母親，老人家年事雖高，合影時用手比讚，精神和氣勢不輸年輕一輩，也在競賽中隨著音樂節奏拍打鼓面，展現十足活力。

鍾東錦表示，他未從政前就認識謝蔡里女士，因為以前常與謝清泉前鎮長一同旅遊，他很羨慕老人家展現的活力，也期待自己如果活到98歲時，也能跟謝阿嬤一樣精神抖擻的比讚。

苗栗衛生局強調，未來將持續推動縣內多元的樂齡健康促進活動，建構全方位高齡友善的生活環境，讓每一位山城的長輩，都能在人生的下半場，昂首闊步、舞出專屬於自己的精彩故事。

苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城、阿公阿嬤尬舞秀」今天在苗栗巨蛋體育館登場。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城、阿公阿嬤尬舞秀」今天在苗栗巨蛋體育館登場，最高齡參賽者98歲的謝蔡里阿嬤坐在縣長鍾東錦身旁參加開幕式。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城、阿公阿嬤尬舞秀」今天在苗栗巨蛋體育館登場。記者胡蓬生／攝影