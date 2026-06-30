快訊

日職／林安可二軍待1個月狂炸6轟重返一軍 參戰西武、軟銀首位攻防戰

午後雷雨來了！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

「勞保年金可拋棄」新措施上路！避免弱勢喪失社會救助資格

聽新聞
0:00 / 0:00

影／阿公阿嬤尬舞秀苗栗巨蛋登場 參賽長輩年齡總計逾4萬2000歲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城、阿公阿嬤尬舞秀」今天在苗栗巨蛋體育館登場，最高齡參賽者98歲的謝蔡里阿嬤坐在縣長鍾東錦身旁，一同比讚合影。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城、阿公阿嬤尬舞秀」今天在苗栗巨蛋體育館登場，最高齡參賽者98歲的謝蔡里阿嬤坐在縣長鍾東錦身旁，一同比讚合影。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城 阿公阿嬤尬舞秀」今天上午在苗栗巨蛋體育館登場，全縣各地21支銀髮頂尖舞團近800名不老舞者齊聚，年齡總計超過4萬2000歲。縣府強調，這場尬舞大賽不僅展現長輩打破年齡框架的澎湃活力，更用最自信的舞步向大眾宣告熱血無關年紀，精彩正要開始。

苗栗衛生局長楊文志指出，縣內推動銀髮健康促進活動廣受好評，許多參賽長輩都認為這段「練舞功」的時光是今年最難忘的回憶。今年競賽共有22名年逾90歲的長者登台，其中最高齡的是竹南鎮98歲的謝蔡里阿嬤，老人家們用輕盈的步伐與燦爛的笑容，以最純粹的快樂、健康正能量傳遞給在場所有人。

阿公阿嬤尬舞賽今年首度移師苗栗巨蛋體育館舉行，空間寬敞，將推舉出5支傑出隊伍代表苗栗進軍國民健康署舉辦的中區競賽，挑戰更高榮譽。

縣長鍾東錦特別介紹最高齡參賽者謝蔡里女士，她是已故竹南前鎮長謝清泉的母親，老人家年事雖高，合影時用手比讚，精神和氣勢不輸年輕一輩，也在競賽中隨著音樂節奏拍打鼓面，展現十足活力。

鍾東錦表示，他未從政前就認識謝蔡里女士，因為以前常與謝清泉前鎮長一同旅遊，他很羨慕老人家展現的活力，也期待自己如果活到98歲時，也能跟謝阿嬤一樣精神抖擻的比讚。

苗栗衛生局強調，未來將持續推動縣內多元的樂齡健康促進活動，建構全方位高齡友善的生活環境，讓每一位山城的長輩，都能在人生的下半場，昂首闊步、舞出專屬於自己的精彩故事。

苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城、阿公阿嬤尬舞秀」今天在苗栗巨蛋體育館登場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城、阿公阿嬤尬舞秀」今天在苗栗巨蛋體育館登場。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城、阿公阿嬤尬舞秀」今天在苗栗巨蛋體育館登場，最高齡參賽者98歲的謝蔡里阿嬤坐在縣長鍾東錦身旁參加開幕式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城、阿公阿嬤尬舞秀」今天在苗栗巨蛋體育館登場，最高齡參賽者98歲的謝蔡里阿嬤坐在縣長鍾東錦身旁參加開幕式。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城、阿公阿嬤尬舞秀」今天在苗栗巨蛋體育館登場。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城、阿公阿嬤尬舞秀」今天在苗栗巨蛋體育館登場。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城、阿公阿嬤尬舞秀」今天在苗栗巨蛋體育館登場，全 場人士一同熱身舞動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣衛生局主辦的「銀髮巨星耀山城、阿公阿嬤尬舞秀」今天在苗栗巨蛋體育館登場，全 場人士一同熱身舞動。記者胡蓬生／攝影

苗栗

延伸閱讀

銀髮友善食品頒獎 不黏牙圓仔粿喚起長者飲食記憶

苗栗市獎助學金106人獲頒各5000元 溫暖的支持鼓舞向上逐夢

香港中樂團國際中樂指揮大賽 前三名均來自台灣

苗栗爭取經費教育部回覆公文冷冰冰？ 部長鄭英耀：沒有分別心

相關新聞

長照車尖峰常訂不到…TEL台灣捐專車 每天多服務新竹長者8趟

台灣去年正式邁入超高齡社會，長照交通需求持續攀升。全球半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（TEL台灣）捐贈1輛長照專車給伊甸社會福利基金會，投入大新竹地區長照接送服務，預估每天可增加約8趟服務量，協助長者就醫、復健與回診，紓解尖峰時段一車難求的問題。

竹市「虛擬學伴」 陪你4D學英文

新竹市政府昨發表「新竹市英語ＡＩ教科書」成果，透過專屬ＡＩ虛擬角色Pika，為學生打造一對一且高度互動的智慧學習環境，教材也融入香山濕地、新竹市立動物園、南寮漁港、城隍廟與青草湖等在地文化場域，不少學生都有感，學英文變得更有趣了。

黃世杰端牛肉 桃園市民0至12歲免健保費

距離投票不到四個月，民進黨桃園市長參選人黃世杰昨發表首波競選主視覺，喊出「心桃園、動起來」，端出福利政策，新提出補助○到十二歲兒童、六十五歲以上長者免健保費，照顧市民健康。桃園市新聞處長羅楚東說，建議黃立即向行政院提出計畫，讓全國老幼都受惠。

可負擔住宅 張善政籲中央速審

桃園市長張善政力推「可負擔住宅」，相關自治條例送中央後，政院評估須較長時間審查，將延長核定期限，引發中央卡地方質疑。張善政昨喊話中央積極開會審查，而非「放到冰箱都不動」，民進黨市長參選人黃世杰則籲市府完善制度，不讓良善立意淪為「可宣傳住宅」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。