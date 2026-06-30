小手拉大手一起聽故事 竹南李科永圖書館「免費聽故事」周末登場

暑假開始了，苗栗縣竹南鎮李科永紀念圖書館為了讓大小朋友有充實的心靈饗宴，將從本周末起，規劃免費、免預先報名的「7月份說故事時間」活動，將於周末登場，館方準備了充滿創意與幽默的中文繪本，還有超應景的英語故事，邀請家長帶孩子一起來吹冷氣、聽故事，共度溫馨的親子時光。

館方表示，7月份說故事行事曆皆在上午10點準時開講，首場於7月4日由朱奶奶老師帶來「阿德畫彩蛋」；7月5日由Jasmine老師分享英語繪本「I see summer」，帶孩子看見夏天；7月12日鯨魚阿姨主講「超能力小孩圖鑑：38個不可思議的小孩」；7月19日則由Yin老師帶來幽默繪本「我的頭頂長了一朵香菇」。

館方溫馨提醒，為維持良好的聽故事品質，建議家長帶小朋友提早5至10分鐘入場就座。聽完故事後，還能順便借好書回家共讀，或到鄰近的竹南運動公園放風散步，規劃一趟最完美的週末充實行程。