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長照車尖峰常訂不到…TEL台灣捐專車 每天多服務新竹長者8趟

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
全球半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（TEL台灣）捐贈1輛長照專車給伊甸社會福利基金會，投入大新竹地區長照接送服務，預估每天可增加約8趟服務量。圖／TEL台灣提供
全球半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（TEL台灣）捐贈1輛長照專車給伊甸社會福利基金會，投入大新竹地區長照接送服務，預估每天可增加約8趟服務量。圖／TEL台灣提供

台灣去年正式邁入超高齡社會，長照交通需求持續攀升。全球半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（TEL台灣）捐贈1輛長照專車給伊甸社會福利基金會，投入大新竹地區長照接送服務，預估每天可增加約8趟服務量，協助長者就醫、復健與回診，紓解尖峰時段一車難求的問題。

台灣65歲以上人口占比已突破20%，正式邁入超高齡社會，長照服務需求也隨之增加，其中交通接送更是許多長者與失能者的重要需求。

TEL台灣經營策略處副總陳元士表示，TEL秉持集團「TEL FOR GOOD」公益精神，除了投入先進半導體設備研發，也希望落實企業社會責任，透過捐贈長照專車，協助伊甸基金會提供安全、便利的就醫接送服務，讓更多民眾感受到半導體產業對社會的關懷。

伊甸社會福利基金會執行長何天元表示，無論都市或偏鄉，交通都是推動長照服務的重要關鍵，許多服務都需要企業共同投入資源，很感謝TEL台灣提供協助。

伊甸長照交通服務中心主任李功敬指出，伊甸長照交通服務需求每年約成長10%，尤其尖峰時段經常出現訂不到車的情形，新捐贈的專車投入後，平均每天可增加約8趟服務，將有效提升大新竹地區接送量能。

77歲彭姓長者每周固定3天往返醫院回診，因行動不便，平時仰賴長照交通接送，此次搭乘TEL台灣捐贈的新車後表示，長照專車讓他不用擔心叫不到計程車，也能更安心前往醫院。

TEL台灣表示，未來將持續投入社會關懷、環境保護及科普教育等公益行動，並與公益夥伴合作，發揮企業影響力，打造更友善、共融的社會。

全球半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（TEL台灣）捐贈1輛長照專車給伊甸社會福利基金會，投入大新竹地區長照接送服務，預估每天可增加約8趟服務量。圖／TEL台灣提供
全球半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（TEL台灣）捐贈1輛長照專車給伊甸社會福利基金會，投入大新竹地區長照接送服務，預估每天可增加約8趟服務量。圖／TEL台灣提供

全球半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（TEL台灣）捐贈1輛長照專車給伊甸社會福利基金會，投入大新竹地區長照接送服務，預估每天可增加約8趟服務量。圖／TEL台灣提供
全球半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（TEL台灣）捐贈1輛長照專車給伊甸社會福利基金會，投入大新竹地區長照接送服務，預估每天可增加約8趟服務量。圖／TEL台灣提供

長照 新竹

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