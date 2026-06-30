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桃園觀音新增桃小巴 市民卡可免費搭
桃園市政府為提升市區公車服務品質及便利，試辦觀音區桃小巴「T519觀音站-草漯-A15-高鐵桃園站」路線，明起上路，平日6班次、假日8班次，9月30日視營運成果決定調整與否。
桃園市交通局指出，「T519」自觀音站出發，沿線行經觀音分駐所、富林社區、草漯生活圈、草漯國中、保障宮、大園農會等重要民生據點，串聯桃園機場捷運A15大園站及高鐵桃園站等重要交通轉運節點，提供觀音地區居民往返公共運輸場站接駁服務，提升偏鄉公共運輸可及性及轉乘便利性。
本路線收費方式比照一般市區公車費率，持桃園市民卡可免費搭乘，也適用TPASS基北北桃、桃竹竹、桃竹竹苗等方案。相關公車資訊可先至桃園市公車動態資訊系統網頁或下載「桃園公車」APP查詢公車路線、班次時刻與動態，以節省候車時間。
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