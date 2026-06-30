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暑假勞動署桃竹苗分署7月辦9場徵才 科技、食品釋出8萬薪職缺

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
勞動署桃竹苗分署七月9場徵才時間地點。記者鄭國樑／翻攝
勞動署桃竹苗分署七月9場徵才時間地點。記者鄭國樑／翻攝

勞動力發展署桃竹苗分署表示，畢業季求職旺季來臨，為協助青年就業於桃園、新竹及苗栗安排9場徵才活動，邀請219家優良廠商提供上萬個工作機會，部分職缺開出月薪8萬元招募專才，有求職需求的民眾可以掌握最新徵才資訊，爭取理想工作機會。

    

桃竹苗分署與桃園市政府合作，7月3、7、10、15、17及24日舉辦徵才活動，共邀請155家企業釋出7081個職缺，現場都有專區諮詢。7月3日在桃園區公所禮堂，邀請王品餐飲、全家便利商店、智邦科技等30家優良廠商，涵蓋餐飲、服務、科技等產業，提供多元的工作機會，其中王品餐飲釋出儲備幹部等熱門職缺，最高月薪上看8萬元。

7月17日於蘆竹區大新市民活動中心的徵才邀請瑞健、南亞電路板、瓦城泰統等知名企業參與，共計釋出620個工作機會。

竹苗地區於7月9日、18日及24日，總計三場64家企業提供4350個工作職缺。18日苗栗場以服務在地企業為核心，邀集金隆化學、永日化學、井田國際醫藥、全聯實業、萬安保全等在地優質企業，提供製造、生技醫藥、零售服務等多元職缺，協助企業招募在地人才，進一步活絡地方就業市場。求職者可透過現場面談與人資交流，深入了解企業文化、職務內容及發展特色，以及薪資待遇、員工福利與職涯發展前景，找出符合自身需求的理想工作。

7月24日竹北場則以科技產業為主題，邀集台灣美光、台積電、邁斯科生醫、欣興電子、頎邦及全智科技等知名企業，釋出量足質優的工作機會。其中，欣興電子更開出最高月薪達8萬元的職缺，積極招攬具備專業背景與技術實力的人才。對科技產業有興趣的民眾，歡迎把握此次難得機會。有興趣的求職民眾除了利用桃竹苗地區的就業中心，或台灣就業通網站，及撥打免付費客服專線0800777888詢問，也可洽桃竹苗分署官網查詢。

徵才 職缺 苗栗

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