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竹市垃圾、人口增資收車容易爆 議員籲增車補人環保局研議

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
近年新竹市人口成長，垃圾量及車流同步增加，不少民眾反映資源回收車容量不足，常須中途卸載再折返，導致需資源回收的民眾原地等待時間逾30分鐘。記者黃羿馨／攝影
近年新竹市人口成長，垃圾量及車流同步增加，不少民眾反映資源回收車容量不足，常須中途卸載再折返，導致需資源回收的民眾原地等待時間逾30分鐘。記者黃羿馨／攝影

近年新竹市人口成長，垃圾量及車流同步增加，不少民眾反映資源回收車容量不足，常須中途卸載再折返，導致需資源回收的民眾原地等待時間逾30分鐘。市議員黃美慧要求市府增購資收車及清潔人力。環保局表示，市長高虹安已支持擴充後續年度人力與車輛量能。

黃美慧指出，目前垃圾車行駛在前、資源回收車跟隨在後，民眾通常是在同一時間完成一般垃圾及資源回收物投放。不過資源回收車不像垃圾車具有壓縮功能，遇到紙箱、保麗龍等體積較大的回收物時，很快就會裝滿車體。

黃美慧指出，尤其春節等垃圾量暴增期間，資源回收車常必須中途返回清潔隊卸載，再回到路線上追趕垃圾車，導致後方等待回收車的民眾苦候，有些地點甚至要等上30分鐘以上，引發不少抱怨與陳情。

黃美慧表示，她曾提案建議市府增購資源回收車及增補人力，希望建立支援機制，當第一輛資源回收車即將滿載時，可立即調派其他車輛接手收運，減少民眾等待時間，也降低清潔隊員工作壓力。

新竹市環保局長江盛任表示，市長高虹安相當重視垃圾收運問題，環保局已向市長報告相關需求，市長也支持未來逐步增加人力及車輛量能，未來若能增加收運能量，當資源回收車中途需要返回卸載時，可透過更多車輛與人力進行接駁支援，縮短收運銜接空窗期，避免民眾等待時間過長。

黃美慧則強調，新竹市人口持續增加，不僅垃圾量成長，道路交通也更加壅塞，清潔隊同仁執行收運工作的難度日益提高，盼市府盡速補足設備與人力缺口，提升垃圾及資源回收收運服務品質。

黃美慧強調，新竹市人口持續增加，不僅垃圾量成長，道路交通也更加壅塞，清潔隊同仁執行收運工作的難度日益提高，盼市府盡速補足設備與人力缺口。記者黃羿馨／攝影
黃美慧強調，新竹市人口持續增加，不僅垃圾量成長，道路交通也更加壅塞，清潔隊同仁執行收運工作的難度日益提高，盼市府盡速補足設備與人力缺口。記者黃羿馨／攝影

環保局 高虹安 垃圾車

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