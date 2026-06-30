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竹市缺兒童足球場議員促活化 市府：虎林運動園區將新建足球場

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
林彥甫認為，市府應積極在竹市布建簡易足球場，像是台中太原足球場、桃園平鎮橋下運動公園足球場等。去年底，他就建議盤點68橋下既有閒置空間並活化利用，希望市府積極執行。圖／林彥甫提供
林彥甫認為，市府應積極在竹市布建簡易足球場，像是台中太原足球場、桃園平鎮橋下運動公園足球場等。去年底，他就建議盤點68橋下既有閒置空間並活化利用，希望市府積極執行。圖／林彥甫提供

2026世界盃足球賽32強賽，足球再掀熱潮，新竹市議員林彥甫近期接獲家長陳情，指有小學及學齡前孩子想要踢足球，竹市卻沒有適合的場地，也有從事課後休閒推廣足球的團體向他反應，在公園教學足球被控違法，但實在找不到合法合規的場域教球，建議市府盡速改善南寮運動公園足球場，並盤點橋下閒置空間設置簡易場地，及評估現有公園開放部分空間營利租用，加速推廣足球運動。

對此，市府教育處表示，市府一向重視足球運動發展及市民運動需求，除持續檢討南寮足球場使用環境並規畫改善措施外，也將全面盤點竹市可利用空間，評估設置更多符合需求的足球運動設施，兼顧法規、安全及管理維護等面向；此外，未來虎林運動園區將新建1座8人制足球場（含2座5人制足球場），進一步完善竹市足球場地量能。市府將持續打造更安全、友善、多元的運動空間，滿足市民及基層足球發展需求。

林彥甫3年前曾揭發前市長林智堅投入1億元改造的南寮公園，其足球場滿地都是碎石，甚至還有紅火蟻，2018年啟用至2023年都未曾辦過正式比賽。

林彥甫表示，當時他揭發南寮足球場場地問題並在議會提案，市長高虹安特地舉辦會勘，討論足球場的後續處理與規畫，並允諾研議改善球場的安全性並加強設備，他也在去年中會勘追蹤進度，現在三年過去，什麼都還沒改，承諾完全跳票。

林彥甫認為，市府應積極在竹市布建簡易足球場，像是台中太原足球場、桃園平鎮橋下運動公園足球場等。去年底他就建議盤點68橋下既有閒置空間並活化利用，希望市府積極執行。若面積不足，也有基隆信義區老舊公園改 6人制足球場案例，都是市府可以參考的範本，不應讓竹市的足球環境一再停滯不前。

林彥甫指出，他去年也在議會提議，希望參考他縣市評估開放公園及綠地部分區域，適度作為部分許可營利性活動場地，兼顧空間活化與未來發展需求，推廣足球運動不能光說不做，運動教育推廣並非一朝一夕就有結果，提供優良合法合規的場地，才有助於城市運動的長期發展。

足球 運動 新竹

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