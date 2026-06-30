竹市「虛擬學伴」 陪你4D學英文

新竹市政府昨發表「新竹市英語ＡＩ教科書」成果，透過專屬ＡＩ虛擬角色Pika，為學生打造一對一且高度互動的智慧學習環境，教材也融入香山濕地、新竹市立動物園、南寮漁港、城隍廟與青草湖等在地文化場域，不少學生都有感，學英文變得更有趣了。

教育處指出，在建構智慧校園的過程中，「數位賦能」是市府的核心策略。系統導入的４ＤPika沉浸式互動技術，能透過全息３Ｄ虛擬角色進行即時對話練習，並給予學生即時的語音回饋，同時還能將教師的課程轉化為互動教材，有效減輕教師備課負擔。

市長高虹安昨在成果發表會上也以英語和４ＤPika互動，引起全場驚嘆。她說，該專案為全國首創，市府透過先進的生成式ＡＩ語音技術，優化中英文切換能力，並可依據學生學習狀況動態調整語速；在課程設計上，教材巧妙融入多個景點與文化場域，讓教材更多了在地溫度。

英語ＡＩ教科書已導入教學現場，東園國小校長曾玉蓮觀察，過去許多孩子會因為擔心發音不標準而不敢開口，但引入ＡＩ系統後，Pika宛如學生專屬且充滿耐心的外籍學伴，課堂氣氛變熱絡；學生林定宇也分享，與Pika對話就像和真人聊天一樣自然，系統還會根據對話速度動態調整快慢。

教育處指出，為落實「新竹好學」的願景，除運用科技優勢提升學子國際競爭力，也將持續辦理相關培力研習，協助老師迎接ＡＩ教學轉型。