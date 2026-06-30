可負擔住宅 張善政籲中央速審

桃園市長張善政力推「可負擔住宅」，相關自治條例送中央後，政院評估須較長時間審查，將延長核定期限，引發中央卡地方質疑。張善政昨喊話中央積極開會審查，而非「放到冰箱都不動」，民進黨市長參選人黃世杰則籲市府完善制度，不讓良善立意淪為「可宣傳住宅」。

內政部針對桃園首創的「可負擔住宅」持保留態度，強調住宅法精神為「只租不賣」，正彙整相關機關意見應處中，部長劉世芳昨還說「不希望債留子孫，把負擔與債留給年輕人。」

張善政對此受訪直言「相較於社會住宅，可負擔住宅政府沒有財務負擔」，買房子的人購屋價格比一般市價低了好幾成，對購屋者而言也不會有財務負擔，是雙贏的做法；條例內容複雜，可理解中央希望多點時間審查，市府也會觀察中央是否有積極開會，還是都放到冰箱裡不動。

逢地方選舉年，可負擔住宅送審進度也引發政治攻防。桃市議會國民黨團昨直指，黃世杰日前在臉書發文反對桃園可負擔住宅，高喊「不如加速興建社會住宅」，劉世芳如今為了挺黃世杰，以「案情複雜」延後核定可負擔住宅，是為了黃的選情大玩拖延戰術，才是將負擔與債務留給年輕人。

黃世杰表示，所謂中央審查可負擔住宅政策是為了配合特定候選人，並影射他反對可負擔住宅的說法是完全扭曲他的立場，不僅與事實不符，更刻意將中央依法行政、依法審查的正常程序操作成政治議題，令人遺憾。他認為不僅中央，學界與房地產業者對此政策都有疑問，市府應有清楚說明。

黃世杰也強調，自己主張所有住宅政策都必須建立在制度完善、權益保障、資訊透明的基礎上，經得起專業檢驗，也經得起人民的信任。住宅政策攸關市民一生的重要權益，不應成為選舉操作的工具，如果市府把心力放在政治攻防，而不是完善制度，再好的立意也只會淪為「可宣傳住宅」。

桃市府強調，可負擔住宅是要在租屋與購屋之間，為年輕婚育家庭建立一個不受市場炒作影響的第三種住宅模式，呼籲中央不要因選舉將近就扼殺創新政策。