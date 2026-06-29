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苗縣啟動青創貸款 鍾東錦：額度機制務實滾動檢討

中央社／ 苗栗縣29日電

苗栗縣府為協助青年降低創業資金門檻，今天宣布啟動青年創業貸款機制、貸款上限新台幣200萬；縣長鍾東錦表示，這項貸款較趨近經營周轉金，要求滾動檢討額度及機制，提供創業青年更務實幫助。

苗栗縣政府勞工及青年發展處今天舉行記者會，宣布攜手財團法人中小企業信用保證基金提供資源，共同成立2000萬元的信用保證專款，並由臺灣銀行與臺灣中小企業銀行承辦貸款業務；鍾東錦偕同中小企業信用保證基金副總經理鄭櫻凌及臺銀、臺企銀主管共同完成啟動儀式。

勞青處長王浩中指出，許多年輕人在創業初期面臨資金不足及缺乏擔保品等問題，為協助青年跨出創業第一步，縣府推出青年創業貸款，協助青年安心創業、實現夢想。

貸款方案由縣府提撥600萬元，結合信保基金1400萬元相對資金，共同成立2000萬元信用保證專款，提供設籍苗栗縣、年滿18歲至45歲且於苗栗縣設立事業未滿5年的青年創業者最高200萬元貸款額度，貸款利率以中華郵政2年期定期儲金機動利率加年息1.325%為上限，並提供最長1年利息補貼，減輕創業初期財務負擔。

此外，王浩中指出，縣府去年推動青年創業貸款利息補貼，截至目前已有6名創業青年完成核撥，利息補貼共計10萬元；設置的「青年創業工坊」單一窗口，也提供創業諮詢、課程培訓、專家輔導及資源媒合等服務，大力協助青年穩健創業。

鍾東錦聽取簡報後認為，這項貸款比較趨近經營周轉金，若創業投資金額較龐大者，可以研議獨立審核並視實際規模提高貸款額度，同時滾動式檢討貸款、還款期限及利息補助標準等，且在審核創業貸款流程應做到保密，這樣才能提供創業青年更務實幫助，吸引更多年輕人返鄉創業。

鍾東錦表示，青年是地方發展重要力量，希望在縣府財政狀況許可下，每年增加編列500萬到1000萬元預算，加碼補助貸款利息，但這部分仍須爭取縣議會大力支持，縣府會採取滾動式檢討精進，以更務實政策讓創業青年取得創業第一桶金，或延續創業融資基金。

鍾東錦 機制 苗栗

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