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瑞昱攜犯保新竹分會 10年500萬助被害家庭長照
瑞昱半導體股份有限公司今天與犯罪被害人保護協會新竹分會簽合作備忘錄，從今年起連續10年，每年捐新台幣50萬元，協助新竹地區重傷犯罪被害家庭醫療復健及長期照顧。
犯保新竹分會主任委員陳進興、瑞昱半導體副董事黃湧芳代表簽重傷被害個案醫療與長期照顧支持計畫合作備忘錄，台灣新竹地方檢察署檢察長柯宜汾見證說，陳進興為瑞昱半導體創辦人之一，多年持續支持犯罪被害人保護工作，也投入犯保新竹分會會務及制度發展。
柯宜汾表示，瑞昱半導體加入犯罪被害人保護工作，展現企業回饋社會責任，希望未來更多企業及民間力量投入司法保護工作。
陳進興說，專款將用於新竹地區重傷馨生家庭醫療復健、生活照顧及長期支持，協助減輕犯罪被害家庭由於長期照護而承受的經濟壓力。
他說，合作內容包括推動重傷被害個案醫療與長期照顧支持計畫，規劃診療復健補助及生活照顧津貼等扶助項目，協助重傷馨生家庭支應醫療復健、輔具與生活照護等費用，並提供長期失能、需家屬照護個案生活支持。
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