瑞昱攜犯保新竹分會 10年500萬助被害家庭長照

桃園市長張善政力推「可負擔住宅」，自治條例於桃園市議會三讀通過，但行政院日前以「案情複雜、須較長時間審查」為由延長核定期限。桃園市議會國民黨團今痛批，中央根本是為了民進黨桃園市長參選人黃世杰的選情大玩拖延戰術，「賴政府才是真正把負擔與債務留給年輕人的無能政府」，呼籲內政部正視青年困境，停止無謂的政治惡鬥。

2026-06-29 15:01