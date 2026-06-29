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竹南極限運動場啟用首日遇雨考驗…安全管理成後續焦點 蔡君婷籲啟動全面體檢

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為蔡君婷提供

苗栗縣北區首座專業極限運動場日前於竹南正式啟用，提供滑板、極限單車等運動愛好者全新的活動空間。不過，啟用首日因降雨影響，橋下場地局部出現滲水及濕滑情形，引發使用者對場地安全及後續管理的討論。苗栗縣長鍾東錦已責成相關單位檢討改善，外界也關注新設施未來能否兼顧安全與使用品質。

由於極限運動本身具有一定風險，地方人士認為，新場地除了硬體建設，更需要完善的管理制度與安全配套，才能讓民眾安心使用。

投入苗栗縣議員選舉的台灣民眾黨候選人蔡君婷表示，新建場館能滿足青年運動需求值得肯定，但場地正式啟用後，管理工作才是真正的開始。她建議縣府可比照國際滑板公園設計及管理標準，針對全縣極限運動場地展開一次安全總體檢，從設施設計、維護機制到教育推廣全面盤點，建立一致性的管理標準。

蔡君婷指出，依據國內公共運動設施設置規範及國際相關設計指南，滑板公園對地面平整度、止滑性能、設施接縫及排水能力都有相當嚴格要求，其中雨後積水更是影響使用安全的重要因素。

她在現勘後提出三項值得改善之處，包括場地尚未建立不同難度區域的分級標示，初學者容易誤入高難度設施；現場急救設備、AED、巡檢紀錄及相關管理設施仍待補強；另外，場域缺乏明確位置資訊與救援座標，若發生意外，恐增加救護人員到場時間。

針對後續管理，蔡君婷建議建立完整的極限運動場安全管理制度，包括設施分級、安全告示、定期巡檢公開、雨後安全檢查、增設初學者教學及安全教育課程，同時導入數位管理系統，提供民眾即時查詢維修資訊與通報管道，並完善急救設備與公共意外責任保險等配套措施。

地方體育人士也認為，極限運動已列入奧運正式競賽項目，各縣市近年紛紛投入場地建設，未來競爭重點將不只是興建設施，更在於後續管理品質與活動經營。

蔡君婷表示，竹南極限運動場若能持續優化管理，未來有機會發展成苗栗青年運動培訓基地，並結合全國賽事、街頭文化、市集及在地觀光資源，串聯龍鳳漁港、竹南啤酒廠及周邊商圈，讓運動發展與地方經濟相互帶動。她認為，「蓋好場地只是第一步，如何讓青年願意長期使用、安心使用，才是公共建設真正的價值。」

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運動 苗栗 鍾東錦

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