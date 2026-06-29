快訊

曾是基隆2大明星國中…現負面新聞不斷 辜雅珍接掌校務盼「洗白」學校

世足賽／韓媒直言日本實現「脫亞」目標 南韓退到世界足壇邊緣

金曲收視創佳績！她台上熱舞飆收視最高點 許效舜一句話吸92.7萬人搶看

聽新聞
0:00 / 0:00

中央卡「可負擔住宅」？藍黨團怒轟：為黃世杰選情玩拖延戰術

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政力推「可負擔住宅」，但行政院日前以「案情複雜、須較長時間審查」為由延長核定期限。桃園市議會國民黨團總召徐其萬（圖）批評賴政府始終未正面回應，內政部長劉世芳更百般推拖拉。圖／桃園市議會國民黨團提供
桃園市長張善政力推「可負擔住宅」，但行政院日前以「案情複雜、須較長時間審查」為由延長核定期限。桃園市議會國民黨團總召徐其萬（圖）批評賴政府始終未正面回應，內政部長劉世芳更百般推拖拉。圖／桃園市議會國民黨團提供

桃園市長張善政力推「可負擔住宅」，自治條例於桃園市議會三讀通過，但行政院日前以「案情複雜、須較長時間審查」為由延長核定期限。桃園市議會國民黨團今痛批，中央根本是為了民進黨桃園市長參選人黃世杰的選情大玩拖延戰術，「賴政府才是真正把負擔與債務留給年輕人的無能政府」，呼籲內政部正視青年困境，停止無謂的政治惡鬥。

國民黨團總召徐其萬表示，桃園首創的「可負擔住宅」政策，是為了在房價高漲環境下，為青年與婚育家庭尋找兼顧「居住正義」與「市場秩序」的新出路。市府研議階段已預先盤點，提出完善法制配套，議會審查時更獲藍綠議員全力支持，張善政並親赴行政院會說明，後續也積極回應各項疑慮，但賴政府始終未正面回應，內政部長劉世芳更是百般推拖拉。

針對劉世芳今受訪稱「延後核定是不希望債留子孫」，徐其萬反駁，桃園「可負擔住宅」的核心邏輯，是利用容積獎勵讓建商捐建，市府零財政負擔，未來房屋賣出後的收益，還能反過來挹注社會住宅營運；對年輕人與婚育家庭而言，能以市價約5成的價格購屋，生活壓力將大減。

黨團副召集人徐玉樹也批評，黃世杰日前在臉書發文反對桃園可負擔住宅，高喊「不如加速興建社會住宅」；但今年初賴清德總統13萬戶社宅政策跳票時，正是劉世芳跳出來說「土地難覓、興建困難」。他質疑，劉世芳現在為挺黃世杰，又以「案情複雜」延後核定可負擔住宅，卻不敢承諾能為桃園新建多少社宅，證明民進黨住宅政策一團混亂，眼中只有選舉考量。

議員詹江村批評，過去民進黨與黃世杰在SRF案上的黑箱與唱和作為，已讓地方鄉親徹底失望，也是黃前年立委連任失敗的主因；民進黨與黃世杰若真認同居住正義，就應一起把制度釐清；市府早已多次說明，並推出專屬官網、懶人包、影片與百問QA，綠營不要再用「鬼打牆」方式刻意反駁、阻礙地方發展。

黃世杰 中央 藍黨團 張善政

延伸閱讀

中央卡案 政院：桃園可負擔宅 延後核定

桃園可負擔住宅延後核定 劉世芳：在等金管會、財政部彙整意見

中央「選舉考量」卡可負擔住宅？張善政喊話：別放冰箱都不動

【重磅快評】搶新北、卡桃園 民進黨拿不出像樣步數？

相關新聞

禁廚餘養豬倒數！桃市7月起補助商用廚餘機 每台最多20萬

中央宣布2027年1月1日起為防範非洲豬瘟全面停止廚餘養豬，桃園市環保局今宣布率全國之先推出「商用廚餘機補助計畫」，自7月1日起受理大型餐飲及團膳業者申請，凡購置設計處理量達100公斤以上的商用廚餘處理設備，每台最高補助購置費用50%，並以20萬元為上限，協助業者提前因應政策轉型，降低廚餘處理成本與營運壓力。

中央卡「可負擔住宅」？藍黨團怒轟：為黃世杰選情玩拖延戰術

桃園市長張善政力推「可負擔住宅」，自治條例於桃園市議會三讀通過，但行政院日前以「案情複雜、須較長時間審查」為由延長核定期限。桃園市議會國民黨團今痛批，中央根本是為了民進黨桃園市長參選人黃世杰的選情大玩拖延戰術，「賴政府才是真正把負擔與債務留給年輕人的無能政府」，呼籲內政部正視青年困境，停止無謂的政治惡鬥。

苗栗縣青年創業貸款200萬幫不上什麼忙 鍾東錦指示滾動式檢討

苗栗縣政府今天啟動青年創業貸款，最高額度200萬元，縣長鍾東錦認為只能當融資簡單周轉金，幫不上什麼忙，青創貸款設計應該更精緻友善，指示滾動式檢討額度等面向，縣府以輔導、協助替代審查，助攻年輕人取得資金。

劉世芳憂可負擔住宅債留子孫 桃市府斥：別為選舉扼殺創新

桃園市政府力推「可負擔住宅」，內政部長劉世芳今表示「不希望債留子孫、不希望把負擔與債留給年輕人」。對此，市府回應，內政部對桃園可負擔住宅的運作機制有重大誤解，該政策採「建商依法捐建、封閉交易」模式，不僅不會造成市府財政負擔，更用制度打破市場炒作，呼籲中央不要因選舉將近就扼殺創新政策。

遊苗栗、帶苗栗 國際食品展「豐味苗栗」進軍海外市場

2026台北國際食品展剛落幕，苗栗縣政府攜手公館、苑裡、大湖及西湖四大農會，共同打造最具在地風情的「豐味苗栗館」，讓「豐味苗栗」品牌再次登上國際視野；縣府農業處強調，傾力打造的「豐味苗栗」品牌，也赴日本、星馬展售，盼拓展在地農產通路。

苗栗市全民運動館預計7月開幕 送1萬張World Gym免費體驗券

備受期待苗栗市全民運動館預計7月開幕啟用，市公所引進World Gym世界健身事業有限公司營運主場館，提供1萬張體驗運動券免費體驗體適能重訓區設施，公所公布發送、抽獎辦法，進一步訊息將於公所官網及臉書公告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。