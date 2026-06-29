中央卡「可負擔住宅」？藍黨團怒轟：為黃世杰選情玩拖延戰術

桃園市長張善政力推「可負擔住宅」，自治條例於桃園市議會三讀通過，但行政院日前以「案情複雜、須較長時間審查」為由延長核定期限。桃園市議會國民黨團今痛批，中央根本是為了民進黨桃園市長參選人黃世杰的選情大玩拖延戰術，「賴政府才是真正把負擔與債務留給年輕人的無能政府」，呼籲內政部正視青年困境，停止無謂的政治惡鬥。

國民黨團總召徐其萬表示，桃園首創的「可負擔住宅」政策，是為了在房價高漲環境下，為青年與婚育家庭尋找兼顧「居住正義」與「市場秩序」的新出路。市府研議階段已預先盤點，提出完善法制配套，議會審查時更獲藍綠議員全力支持，張善政並親赴行政院會說明，後續也積極回應各項疑慮，但賴政府始終未正面回應，內政部長劉世芳更是百般推拖拉。

針對劉世芳今受訪稱「延後核定是不希望債留子孫」，徐其萬反駁，桃園「可負擔住宅」的核心邏輯，是利用容積獎勵讓建商捐建，市府零財政負擔，未來房屋賣出後的收益，還能反過來挹注社會住宅營運；對年輕人與婚育家庭而言，能以市價約5成的價格購屋，生活壓力將大減。

黨團副召集人徐玉樹也批評，黃世杰日前在臉書發文反對桃園可負擔住宅，高喊「不如加速興建社會住宅」；但今年初賴清德總統13萬戶社宅政策跳票時，正是劉世芳跳出來說「土地難覓、興建困難」。他質疑，劉世芳現在為挺黃世杰，又以「案情複雜」延後核定可負擔住宅，卻不敢承諾能為桃園新建多少社宅，證明民進黨住宅政策一團混亂，眼中只有選舉考量。

議員詹江村批評，過去民進黨與黃世杰在SRF案上的黑箱與唱和作為，已讓地方鄉親徹底失望，也是黃前年立委連任失敗的主因；民進黨與黃世杰若真認同居住正義，就應一起把制度釐清；市府早已多次說明，並推出專屬官網、懶人包、影片與百問QA，綠營不要再用「鬼打牆」方式刻意反駁、阻礙地方發展。