苗栗縣青年創業貸款200萬幫不上什麼忙 鍾東錦指示滾動式檢討

苗栗縣政府今天啟動青年創業貸款，最高額度200萬元，縣長鍾東錦認為只能當融資簡單周轉金，幫不上什麼忙，青創貸款設計應該更精緻友善，指示滾動式檢討額度等面向，縣府以輔導、協助替代審查，助攻年輕人取得資金。

縣府鼓勵青年留鄉或返鄉創業，鍾東錦指示研議辦法，解決創業初期面臨資金不足及缺乏擔保品等問題，縣府訂定苗栗縣青年創業貸款實施要點，今天於「青創築夢，苗栗力挺」青年創業貸款發布記者會，鍾東錦指示滾動式檢討，吸引青年人多多利用。

縣府青年及勞工發展處長王浩中說，縣府提撥600萬元，結合中小企業信用證保基金1400萬元相對資金，共同成立2000萬元信用保證專款，提供設籍苗栗縣、18歲至45歲且在苗栗縣設立事業未滿5年的青年創業者，最高200萬元貸款，利率以中華郵政公司2年期定期儲金機動利率，加年息1.325%為上限，並提供最長1年利息補貼，相關資訊服務專線037-377990查詢。

鍾東錦經驗談，認為青創貸款不夠精緻友善，最高額度200萬元，只能當是融資簡單周轉金，現在幫不上什麼忙，他舉例說，苑裡鎮種洋菇的青農蓋了8棟菇寮，設施設備投入3700萬元，他覺得青創貸款的設計，應該是從3700萬元反推，銀行貸了一筆錢，再據以依一定比例青創貸款，而利息是更低的。

此外，資格限制未滿5年的公司，但有些年輕人是接手父母親事業，未滿5年的條件，有值得商榷餘地，另，拉長補助利息1年的期限，及利率再降低，都還可以與議會討論，青創貸款縣府不應是審查的立場，而是輔導、協助的態度。