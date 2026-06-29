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桃園10月迎全民運 企業捐價值150萬「昆蟲島」人氣文宣品

桃園電子報／ 桃園電子報

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桃園市體育局長許彥輝（左）接受曼迪傳播捐贈價值150萬元人氣商品，為全民運加油，市議凌濤（中）見證。圖：曾增勳攝

迎接115年全民運動會在桃園的盛會，桃園市政府導入民間社會資源，由市議員凌濤牽線下，體育局今(29)日上午在市府舉辦「曼迪傳播攜手班可諾公司捐贈物資儀式」，這次捐贈一批價值150萬元的「昆蟲島」人氣商品，提供全民運動會宣傳，體育局長許彥輝表示，今年10月全民運動為鼓勵親子參與，透過民間資源挹注，公私部門協力，帶動全民運動熱潮。

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曼迪傳播攜手班可諾公司捐贈「昆蟲島」日本人氣商品，包括桌琴、感知球及昆蟲島文宣小物，適合幼兒園到小一的啟蒙學習用品。圖：曾增勳攝

這項捐贈儀式，由曼迪傳播攜手班可諾公司捐贈「昆蟲島」日本人氣商品，包括桌琴、感知球及昆蟲島文宣小物，適合幼兒園到小一的啟蒙學習用品，圖案設計討喜，曼迪傳播副總金啟華表示，昆蟲島是日本NHK的人氣商品，該公司捐贈一批適合孩子的小物，推廣全民參與全民運，將企業愛心與賽事接軌，為全民運的選手加油。

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桃園市體育局舉辦曼迪傳播捐贈價值150萬元人氣商品物資，公私協力推廣全民運動會。圖：曾增勳攝

許彥輝表示，今年全民運動會將在10月17日至22日在桃園舉辦，總共32個競賽，有龍舟、舞龍舞獅等競賽項目，將以兒童、親子運動為主，預計吸引1萬3000人參與，為辦好全民運，該局與經發局配合，希望導入全民社會資源，讓全民運活動參與更壯大。

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桃園市體育局舉辦曼迪傳播捐贈價值150萬元人氣商品物資，公私協力推廣全民運動會。圖：曾增勳攝

凌濤表示，昆蟲島商品老少咸宜，可提供各年齡層學童使用，該商品在各書局都可看到，媒合這項捐贈，其實是希望吸引更多關注今年全民運動會，大家都推廣健康生活，透過媒介讓更多人了解和參與全民運32項賽事需求，希望透過捐贈，導入民間企業資源，公私協力推廣全民運，使活動的能見度更大，讓全桃園市民參與，「桃」戰顛峰，再創佳績。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園10月迎全民運 企業捐價值150萬「昆蟲島」人氣文宣品

桃園 凌濤 體育

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