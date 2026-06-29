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劉世芳憂可負擔住宅債留子孫 桃市府斥：別為選舉扼殺創新

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
行政院延長「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」核定期限，引發質疑。（本報資料照片）
行政院延長「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」核定期限，引發質疑。（本報資料照片）

桃園市政府力推「可負擔住宅」，內政部劉世芳今表示「不希望債留子孫、不希望把負擔與債留給年輕人」。對此，市府回應，內政部對桃園可負擔住宅的運作機制有重大誤解，該政策採「建商依法捐建、封閉交易」模式，不僅不會造成市府財政負擔，更用制度打破市場炒作，呼籲中央不要因選舉將近就扼殺創新政策。

市府表示，市長張善政開創全國之先推出「可負擔住宅」，本質上是要在「租屋」與「購屋」之間，為年輕婚育家庭建立一個不受市場炒作影響的「第三種住宅模式」，與內政部所稱「社會住宅只租不賣」不同，制度涵蓋三大核心。

第一項核心是「房源永續、政府零出資」，房源並非由政府編列預算舉債興建，而是透過都市計畫制度創新，由建商在特定基地開發時依法「捐建」回饋，市府在「零興建成本」前提下取得住宅資源，未來營運與回購收入全數挹注桃園市住宅基金，可永續支援社宅興建；目前已規畫率先提供107戶航空城安置住宅餘屋，並有約200戶建商捐建案蓄勢待發，估計每年可穩定提供500戶。

市府表示，第二項核心是「房價以貸款能力反推」，定價並非依市場高房價打折，而是參考桃園市最低生活費標準、家庭所得水準，以年輕雙薪家庭月收入的25%作為合理貸款能力反推房屋售價，現行推估總價約控制在1000萬元以下；第三項核心是「限制售價、永遠可負擔」，可負擔住宅設計永久轉售價格上限，原則上買多少、賣多少，壓制投資客炒作空間，確保資源世代留給真正有需求的桃園年輕人。

市府表示，推動此政策的自治條例已於今年順利通過市議會審查，不分政黨皆表達支持，正全力推進各項子法與交易平台建置工作；特定候選人曾位居中央高位，對年輕人買不起房從來不著急，卻對買得起房的政策急著貼標籤找麻煩，令人遺憾；房子都準備好了，行政院只要核定，年輕人馬上可受惠，多拖一天都是在傷害年輕人的居住正義。

劉世芳 內政部 張善政 桃園市 房價

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